Visori e occhiali smart di Apple: possibile roadmap

Durante la WWDC 2025, Apple ha annunciato alcune novità per Vision Pro, come la funzionalità Look to Scroll che permette di usare lo sguardo per interagire con l’interfaccia. Secondo il noto Ming-Chi Kuo, l’azienda di Cupertino ha previsto il lancio di nuovi visori a partire dal 2026, mentre i primi occhiali smart dovrebbero arrivare nel 2027.

Roadmap per visori e smart glass

Il Vision Pro non ha avuto un grande successo per vari motivi, tra cui il peso eccessivo, la scarsa disponibilità di app e ovviamente il prezzo esagerato. Questi difetti dovrebbero essere corretti con le prossime generazioni dei visori. Secondo Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities, un nuovo modello non arriverà prima del 2027.

Nel terzo trimestre 2025 è previsto l’avvio della produzione di massa del Vision Pro con processore Apple M5. Questa dovrebbe essere l’unica novità hardware. L’obiettivo è consegnare tra 150.000 e 200.000 unità entro fine anno.

In base alla roadmap, nel terzo trimestre 2027 arriverà il Vision Air. Sarà una versione con design differente che integrerà un processore usato negli iPhone. Il peso verrà ridotto del 40% rispetto al Vision Pro, grazie all’uso di plastica al posto del vetro e al numero inferiore di sensori. La lega di titanio verrà sostituita dalla lega di magnesio. Queste novità permetteranno di abbassare il prezzo finale.

Il Vision Pro di seconda generazione debutterà nel secondo semestre 2028 con nuovo design, peso inferiore, processore usato nei Mac e prezzo più accessibile.

Contemporaneamente al Vision Air verranno sviluppati i primi smart glass. La produzione di massa degli occhiali (senza schermo), simili a Ray-Ban Meta, inizierà nel secondo trimestre 2027. Apple spera di consegnare tra 3 e 5 milioni di unità. Saranno disponibili con diversi materiali, gesture, controllo vocale, riproduzione audio, registrazione video, fotocamera e intelligenza artificiale.

Gli occhiali XR (realtà mista) dovrebbero arrivare nel secondo semestre 2028. In questo caso è presente uno schermo LCoS (Liquid Crystal on Silicon) con guide d’onda. La seconda generazione è prevista nel 2029. Apple avrebbe invece sospeso lo sviluppo di alcuni accessori, tra cui quello che consente di collegare gli occhiali a Mac e iPhone.