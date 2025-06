Novità poco pubblicizzate per CarPlay, iPad e Vision Pro

La nuova interfaccia Liquid Glass ha ricevuto l’attenzione maggiore durante la WWDC 2025. Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha pubblicato un articolo per elencare le funzionalità “minori” annunciate per CarPlay, iPad e Vision Pro.

Novità poco pubblicizzate da Apple

Secondo Gurman, le novità più interessanti passate sotto traccia sono quelle di CarPlay introdotte con iOS 26. Una di esse è stata ereditata da CarPlay Ultra, versione di fascia alta ancora poco diffusa. Si tratta della schermata dei widget (appuntamenti in calendario, meteo, azioni e altri) che diventa accessibile a tutti.

Le altre funzionalità sono: notifica delle chiamate in arrivo tramite banner e non a schermo intero, possibilità di rispondere ai messaggi con un tapback (reazione), supporto per le attività live sul lock screen e riproduzione dei video sullo schermo (tramite AirPlay da iPhone) quando il veicolo è parcheggiato.

Le novità più interessanti per iPad riguardano il multitasking. La gestione delle finestre di iPadOS 26 è ora più semplice e molto simile al Mac. Gurman afferma che in futuro i MacBook avranno uno schermo OLED touch, quindi notebook e tablet avranno molte funzionalità in comune. In pratica, le differenze saranno solo hardware (display, processore e batteria).

Apple ha mostrato diverse funzionalità per Vision Pro, come i widget tridimensionali. Una novità di visionOS 26, poco pubblicizzata, è Look to Scroll. Gli utenti possono spostarsi all’interno di app e siti usando soltanto lo sguardo.

Come già ribadito, la nota dolente è rappresentata dalla nuova Siri. Secondo Gurman dovrebbe arrivare con iOS 26.4 in primavera. Craig Federighi ha dichiarato che la qualità attuale non rispetta gli standard dell’azienda.