CarPlay supporta i video quando l'auto è parcheggiata

Dopo dieci anni di strenua resistenza, Apple ha finalmente ceduto. Con iOS 26, CarPlay permetterà per la prima volta di guardare video sul display dell’auto. A patto però, di rispettare una condizione fondamentale: l’auto deve essere parcheggiata.

È un cambiamento radicale. L’app si è sempre limitata all’audio e alla navigazione. Apple si è opposta a lungo a qualsiasi forma di intrattenimento video in auto, anche quando il veicolo era fermo. Ma evidentemente, ha cambiato idea.

AirPlay per guardare i video sul display CarPlay dell’auto

La nuova funzione si chiama “AirPlay video in the car” e permette di trasmettere qualsiasi video dall’iPhone al display CarPlay usando AirPlay. Il sistema è progettato per funzionare sia con il CarPlay standard che con CarPlay Ultra, la versione premium appena lanciata su alcune Aston Martin.

Come ha spiegato Apple: “AirPlay video in the car permette alle persone di guardare i loro video preferiti dall’iPhone direttamente sul display CarPlay quando non stanno guidando“. La funzione piacerà soprattutto a chi ha l’auto elettrica e passa tempo alle colonnine di ricarica. Invece di restare seduti a guardare lo schermo del telefono mentre l’auto si ricarica, ci si potrà godere Netflix e YouTube sul display principale dell’auto.

Apple ha implementato dei controlli di sicurezza rigorosi per evitare distrazioni alla guida. Il sistema può rilevare quando l’auto è in movimento e interrompe automaticamente la riproduzione video. Solo quando l’auto è completamente ferma e parcheggiata, i video possono essere riprodotti. È un approccio sensato, che aiuta a evitare inutili rischi. I furbetti sono avvisati, se l’auto si muove, i video si bloccano.

C’è un dettaglio importante da considerare. Ogni casa automobilistica deciderà se abilitare o meno questa funzione. Apple non può costringere i produttori di auto a supportare la riproduzione video, quindi la disponibilità varierà tra marchi e modelli.

Quando arriverà il supporto per i video?

La novità dei video arriverà insieme ad altre migliorie per CarPlay in iOS 26. Apple ha ridisegnato l’interfaccia con il nuovo linguaggio “Liquid Glass”, che rende tutto più trasparente e elegante. iOS 26 dovrebbe essere rilasciato in autunno, probabilmente a settembre. La prima beta per sviluppatori è già disponibile, mentre la beta pubblica arriverà il mese prossimo.