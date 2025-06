iOS 26: novità in arrivo per Messaggi, Note, Apple Music e CarPlay

Il WWDC 2025 di Apple è alle porte e nel frattempo, arrivano anche le prime indiscrezioni su iOS 26. Sì, non si tratta di un errore, Apple starebbe per saltare direttamente da iOS 18 a iOS 26, allineando tutti i suoi sistemi operativi allo stesso numero di versione. Ma non è tutto.

iOS 26, cosa bolle in pentola?

Come sempre, le indiscrezioni pre-WWDC vanno prese con le pinze. Le fonti sembrano affidabili, ma Apple ha sempre l’ultima parola su cosa viene effettivamente annunciato (e ci mancherebbe!). Fortunatamente, non dovremo aspettare molto per scoprirlo!

Traduzioni AI nei Messaggi

La prima grande novità riguarda l’app Messaggi. La funzione più interessante in arrivo sarebbe la traduzione automatica alimentata dall’AI, che tradurrà sia i messaggi in entrata che quelli in uscita, senza dover fare nulla. Finalmente niente più copia-incolla su Google Translate o malintesi linguistici. Inoltre, potrebbe ottenere anche una funzione di sondaggi integrata. I membri del gruppo potranno votare direttamente nell’app, senza dover ricorrere a servizi esterni come WhatsApp.

Apple Music diventa spettacolare

Chi ascolta musica con Apple Music avrà presto una bella sorpresa sulla schermata di blocco dell’iPhone.

Nella nuova versione dell’app, l’elemento “In riproduzione” non mostrerà più solo la solita copertina statica dell’album. Al suo posto, appariranno artwork animati a schermo intero, che si muovono in modo fluido e dinamico mentre si ascolta una canzone.

La schermata di blocco quindi, sarà molto più immersiva, con grafiche in movimento che accompagnano l’esperienza musicale. È un piccolo dettaglio, ma rende l’ascolto più coinvolgente e visivamente appagante, che trasforma l’iPhone in un mini lettore multimediale animato.

Note finalmente al passo coi tempi

Su Note arriva finalmente l’esportazione in Markdown. Può sembrare una funzione di nicchia, ma per chi lavora con testi e documentazione è una manna dal cielo. Questo significa che sarà possibile scrivere le proprie note su iPhone e poi esportarle in un formato che funziona praticamente ovunque, dai blog ai sistemi di documentazione tecnica.

CarPlay si rifà il look

Apple ha recentemente lanciato CarPlay Ultra per le auto di lusso, ma la versione standard utilizzata dalla maggior parte di noi non è rimasta ferma. iOS 26 dovrebbe portare una revisione completa dell’interfaccia utente di CarPlay. I dettagli sono ancora scarsi, ma si vocifera di un design che riflette il nuovo look “simile al vetro” di iOS 26. Se i rumors sono veritieri, vedremo un’interfaccia più moderna e raffinata nelle nostre auto.