Apple visionOS 26 e tvOS 26: novità principali

Durante il keynote di apertura della WWDC 2025, Apple ha annunciato visionOS 26 e tvOS 26. Rispetto agli altri sistemi operativi ci sono meno novità, ma altrettanto interessanti. Per tvOS 26 è stato scelto il nuovo design Liquid Glass, come su iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26.

Novità di visionOS 26

La prima novità di visionOS 26 sono i widget spaziali. Si integrano perfettamente nello spazio dell’utente e possono essere personalizzati con diverse opzioni per larghezza della cornice, colore e profondità. L’utente può decorare i suoi spazi con i widget che preferisce, fra cui panorami spettacolari e foto spaziali dei suoi ricordi, orologi con quadranti originali e scorciatoie per accedere rapidamente alle playlist e canzoni preferite su Apple Music. L’app Widgets aiuta l’utente a trovare i widget, compresi quelli delle app iOS e iPadOS compatibili. Tra i nuovi widget ci sono Orologio, Meteo, Musica e Foto.

Apple ha inoltre migliorato le esperienze spaziali condivise tra gli utenti che si trovano nella stessa stanza. È possibile ad esempio guardare insieme un film in 3D, divertirsi con un gioco spaziale e collaborare quando si lavora in team. Le persone digitali sono ora più realistiche. Grazie a tecnologie di rendering volumetrico e machine learning hanno un’espressività e una naturalezza superiore con capelli, ciglia e incarnato più accurati.

L’utente può selezionare la navigazione spaziale in Safari per trasformare gli articoli in 3D. Il sistema operativo supporta inoltre la riproduzione nativa di contenuti a 180°, 360° e ad ampio campo visivo realizzati con dispositivi Insta360, GoPro e Canon. Apple ha aggiunto anche la compatibilità per i controller PlayStation VR2 Sense.

Novità di tvOS 26

La novità estetica è l’interfaccia Liquid Glass, disponibile su Apple TV 4K (seconda generazione e successive). L’app Apple TV è stata aggiornata per mostrare illustrazioni ispirate alle locandine cinematografiche con Liquid Glass e consentire l’accesso diretto ai profili.

Sing in Apple Music permette ora di usare l’iPhone come microfono, mostra testi in tempo reale e include funzioni di traduzione e pronuncia. Sia visionOS 26 che tvOS 26 sono disponibili in test per gli sviluppatori. Non è noto quando verranno distribuiti.