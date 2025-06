Apple iPadOS 26: molte novità per la produttività

Durante il keynote di apertura della WWDC 2025 è stato annunciato iPadOS 26. Oltre al nuovo design Liquid Glass, Apple ha mostrato diverse funzionalità che migliorano la produttività, come il nuovo sistema di gestione delle finestre e le modalità di accesso ai file. Ci sono anche aggiornamenti per Apple Intelligence.

Novità di iPadOS 26

I tablet di Apple sono molto utilizzati per le attività lavorative. L’azienda di Cupertino ha quindi annunciato due importanti novità che migliorano la produttività. Con iPadOS 26 è stato introdotto un nuovo sistema di gestione delle finestre che permette all’utente di ridimensionarle in modo fluido, posizionarle dove preferisce e aprirne ancora di più contemporaneamente.

I controlli consentono di chiudere, rimpicciolire, ridimensionare o disporre le finestre con semplicità. La disposizione a mosaico è progettata per sfruttare al massimo le caratteristiche del tablet e permette all’utente di riorganizzare le finestre semplicemente sfiorandole. Se in precedenza è stata ridimensionata, l’app si riaprirà con le stesse esatte dimensioni e nella stessa posizione.

Exposé permette di visualizzare rapidamente tutte le finestre aperte in un’unica schermata, mentre la nuova barra dei menu consente l’accesso ai comandi disponibili nelle app scorrendo semplicemente verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

La seconda novità di rilievo riguarda l’uso dei file. L’app File ha una nuova vista Elenco che permette di visualizzare più dettagli dei documenti in colonne ridimensionabili e cartelle comprimibili. È possibile anche personalizzare le cartelle con colori, icone ed emoji che si sincronizzano sui vari dispositivi. L’utente può inoltre trascinare una cartella dall’app File nel Dock per l’accesso rapido e impostare un’app predefinita per aprire specifici tipi di file.

Su iPad arrivano infine le app Anteprima (disegni veloci, visualizzazione e modifica di PDF e immagini usando Apple Pencil o il dito), Diario (disegni, testo, foto, video e registrazioni audio) e Games. L’aggiornamento sarà disponibile in autunno.