Apple Vision Pro: totale rammarico per alcuni utenti

A distanza di un anno dal lancio, Apple Vision Pro ha perso buona parte del suo fascio e lasciato l’amaro in bocca a diversi acquirenti. Infatti, secondo un’inchiesta pubblicata dal The Wall Street Journal, l’entusiasmo dei primi giorni è stato sostituito dal più totale rammarico, derivante dal fatto che il dispositivo è troppo pesante, scomodo da usare a lungo e la quantità di app disponibili su visionOS è ancora deludente.

Apple Vision Pro: troppo pesante, scomodo e con poche app

Nelle interviste condotte da TheWall Street Journal, i primi acquirenti di Apple Vision Pro hanno riferito che il dispositivo è ora essenzialmente inutilizzato proprio per le ragioni di cui sopra.

Dustin Fox, un agente immobiliare a Centreville, in Virginia, ha spiegato che inizialmente era attratto dalla novità del dispositivo e dai potenziali benefici per la produttività, ma ha trovato l’esperienza fisica di indossare il visore insostenibile per sessioni prolungate. Apple Vision Pro pesa circa da 600 a 650 grammi, a seconda della configurazione, per cui è considerevolmente più pesante della tipica elettronica di consumo usata sulla testa.

Tovia Goldstein, un 24enne con sede a New York City, ha invece dichiarato che la sua esperienza di guardare contenuti tramite il visore era limitata dal disagio e da un numero insufficiente di app per renderlo utile.

Un altro tra i primi utilizzatori, Anshel Sag, un analista tecnologico con sede a San Diego, ha utilizzato Apple Vision Pro per l’intrattenimento in volo, ma alla fine lo ha abbandonato a causa di disagio sociale e problemi di praticità.

Anthony Racaniello, un operatore di studio multimediale di Filadelfia, ha tentato di utilizzare il visore sul posto di lavoro e durante i viaggi aerei, ma ha sperimentato sia l’alienazione sociale che le sfide pratiche. Durante un volo di quasi sei ore, ha detto che un assistente di volo lo ha ignorato durante il servizio di bevande.