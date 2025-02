Meta ha venduto 2 milioni di smart glass Ray-Ban. La conferma arriva direttamente dal produttore EssillorLuxottica con gli ultimi risultati finanziari. Il CEO dell’azienda italo-francese ha dichiarato che verrà incrementata la produzione nel corso del 2025. È previsto inoltre il lancio di una versione con schermo e un modello a marchio Oakley.

10 milioni di occhiali entro fine 2025

La collaborazione tra Meta e EssilorLuxottica è iniziata nel 2019. Sono state annunciate due generazioni degli occhiali smart e circa cinque mesi fa la partnership tra le due aziende è stata estesa fino al 2030. Gli attuali smart glass Ray-Ban hanno ottenuto un grande successo (il prezzo base è 329,00 euro). L’azienda italo-francese ha confermato che sono state vendute 2 milioni di unità dal lancio (ottobre 2023).

Il CEO di EssilorLuxottica (Francesco Milleri) ha dichiarato che esiste un piano a lungo termine con Meta. Gli occhiali diventeranno la principale piattaforma digitale per soddisfare le necessità giornaliere degli utenti. È quindi previsto l’incremento della produzione fino a raggiungere 10 milioni di unità all’anno entro fine 2025.

Le funzionalità multimodali di intelligenza artificiale sono disponibili in tre paesi (Stati Uniti, Australia e Canda). Il CEO ha comunicato che arriveranno presto in altri paesi. Meta AI è accessibile anche in Europa (e quindi in Italia), ma al momento offre solo le funzionalità AI di base. L’azienda di Menlo Park non chiede un consenso esplicito all’uso dei dati, come previsto dal GDPR.

L’obiettivo finale di Meta è realizzare occhiali per la realtà aumentata. Il prototipo Orion non arriverà sul mercato. Il prodotto commerciale (nome in codice Artemis) debutterà nel 2027. Nel corso del 2025 verrà annunciato un modello Ray-Ban con schermo (nome in codice Hypernova). La roadmap prevede inoltre il lancio di occhiali smart per uso sportivo con fotocamera al centro della montatura e basati sul design degli Oakley Sphaera.