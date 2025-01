Google acquisisce parte del team di HTC VIVE

Al fine di accelerare lo sviluppo di Android XR, il team di Google ha annunciato nelle scorse ore di aver firmato un accordo per acquisire parte del gruppo di ingegneri HTC VIVE.

Google acquisisce gli ingegneri di HTC VIVE

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria Android XR è una piattaforma utilizzata dagli sviluppatori per creare applicazioni immersive sfruttando le tecnologie di realtà estesa.

Da tenere presente che nel 2017 Google ha acquisito una parte del business degli smartphone di HTC per costruire la divisione Pixel. Questa mossa ha visto circa 2.000 dipendenti HTC unirsi al colosso di Mountain View per 1,1 miliardi di dollari. Una situazione analoga a quella appena descritta sta verificandosi nuovamente.

Relativamente al team in arrivo, Google informa che: “sono un team tecnico incredibilmente forte con una comprovata esperienza nello spazio VR e non vediamo l’ora di lavorare con loro per accelerare lo sviluppo della piattaforma Android XR attraverso l’ecosistema di visori e occhiali”.

In base a quanto riferito, Google sta pagando 250 milioni di dollari in contanti per questa acquisizione. È ovviamente soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi in via definitiva nel primo trimestre del 2025.

Oltre agli ingegneri software, Google riceverà una licenza non esclusiva per la proprietà intellettuale (IP) XR di HTC. Inoltre, HTC e Google esploreranno future opportunità di collaborazione.

Da tenere presente che HTC non sta vendendo la sua attività Vive a Google e continuerà lo sviluppo della sua linea di prodotti esistente. A settembre, l’azienda ha annunciato il visore Vive Focus Vision da 999 dollari per aziende e giochi.