Il drone di Amazon per le consegne vola in Abruzzo

Il drone di Amazon del programma Prime Air, quello progettato dal gruppo per occuparsi delle consegne, ha completato con successo il suo primo volo in Abruzzo. Più precisamente in località San Salvo, in provincia di Chieti. Il test è stato condotto sulla base della necessaria autorizzazione operativa rilasciata da ENAC, in coordinamento con ENAV.

Prime Air in Abruzzo: Amazon porta il suo drone in Italia

Si tratta di una prima assoluta per l’Italia. L’iniziativa, già vista in azione oltreoceano, impiega l’unità MK-30 presentata lo scorso anno. Si tratta di un velivolo a sei rotori in grado di trasportare pesi fino a circa 2,26 Kg. È dotato di un sistema VTOL per il decollo e l’atterraggio verticale. Può inoltre contare su una tecnologia che gli consente di evitare gli ostacoli in modo automatico. La progettazione è stata curata dal team interno Flight Science.

L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare all’avvio del servizio commerciale nel 2025. Il test ha proprio il compito di assicurare che la tecnologia si comporti come previsto, in modo sicuro e affidabile oltre che in piena conformità con tutti i requisiti previsti dalle normative. Riportiamo di seguito le parole di Pierluigi Di Palma, Presidente di ENAC.

Il fatto che Amazon abbia scelto l’Italia per avviare il progetto Prime Air in Europa è la conferma di una visione strategica nazionale vincente: la chiave di volta per un futuro innovativo, tecnologico e intermodale è la collaborazione tra Istituzioni, politica, società e industrie private. L’ENAC è fortemente impegnato a imprimere una spinta innovativa alla mobilità aerea avanzata, creando un ecosistema nazionale favorevole allo sviluppo in sicurezza di nuovi servizi. Siamo orgogliosi di affiancare Amazon in questo progetto che mette l’Italia, e l’Abruzzo, al centro di un’esperienza per il futuro del settore delle consegne last-mile in Europa, ma non solo. L’investimento in queste modalità di trasporto che sfruttano la terza dimensione per servizi a favore della qualità della vita della collettività, rappresenta un’opportunità di crescita economica e un impegno per rispondere alle sfide globali del nostro tempo.

Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, l’arrivo di Prime Air nel nostro paese conferma l’impegno di Amazon finalizzato a investire sull’Italia, dove ha già contribuito alla creazione di 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, in oltre 60 sedi. Nella regione Abruzzo è presente con un deposito di smistamento a San Giovanni Teatino (CH) e con il centro di distribuzione di San Salvo, sempre in provincia di Chieti.