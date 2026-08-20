Il video del drone Amazon Prime Air che lancia il pacco in piscina

Bene, ma non benissimo. Proprio nelle ore in cui Amazon ha annunciato un’espansione del programma Prime Air per gli Stati Uniti, è comparso online il video del drone che getta un pacco in piscina. Non esattamente la migliore delle pubblicità per il servizio che sta per arrivare in 500 location oltreoceano.

Il drone di Prime Air butta il pacco in piscina

È accaduto in Texas e il filmato qui sotto è stato girato da una donna, Lindsey Austen, che è uscita per filmare la consegna dopo aver sentito arrivare l’unità. Non è andata esattamente come pensava. Tra un Oh my God e un comprensibile Oh **** , è andata così. Non è dato sapere cosa abbia causato il funzionamento anomalo dell’unità, forse la presenza dello specchio d’acqua.

La tecnologia impiega un complesso sistema di videocamere e sensori per evitare qualsiasi pericolo di collisione durante il volo (non sempre ci riesce), ricalcolando il percorso da seguire in tempo reale se necessario. Fa lo stesso anche per lasciare i pacchi al suolo, in questo caso specifico qualcosa dev’essere andato storto.

All-in sugli Stati Uniti, dopo l’addio in Italia

Se da una parte negli Stati Uniti, Amazon ha annunciato un’espansione del programma Prime Air, da noi ha invece deciso di sospenderlo. Non vedremo in Italia le consegne con i droni del gruppo, per una scelta presa a fine 2025.

La spedizione tramite drone è un’opzione selezionabile direttamente dall’e-commerce, nelle aree supportate. È inclusa gratuitamente con l’abbonamento Prime per gli ordini dal valore superiore a 50 dollari, altrimenti costa 2,99 dollari per chi ha una sottoscrizione attiva. Per tutti gli altri la spesa è sempre pari a 4,99 dollari. L’arrivo della merce è garantito entro 30 minuti dal completamento dell’acquisto e può essere trasportato quasi ogni articolo con peso fino a 2,3 chilogrammi che si possa infilare in una scatola da scarpe di grandi dimensioni.