Musicisti uniti contro l'uso improprio dell'AI generativa

Un gruppo di 200 musicisti, tra cui nomi di spicco come Billie Eilish, Katy Perry e Nicki Minaj, ha firmato una lettera aperta indirizzata alle aziende tecnologiche e agli sviluppatori, chiedendo loro di non compromettere la creatività umana con gli strumenti di generazione musicale AI.

L’AI è una minaccia per la privacy e il sostentamento degli artisti

Nella lettera, gli artisti sottolineano come l’uso irresponsabile dell’intelligenza artificiale rappresenti una grave minaccia per la loro capacità di proteggere la privacy, le identità, la musica e i mezzi di sostentamento. Viene evidenziato come alcune delle più grandi e potenti aziende stiano utilizzando, senza autorizzazione, il lavoro degli artisti per addestrare modelli di AI, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per molti musicisti, artisti e cantautori che lavorano duramente per sbarcare il lunario.

Gli artisti sottolineano come i modelli di intelligenza artificiale che generano nuova musica, opere d’arte e scritti si basino sull’addestramento su enormi serie di dati di lavori esistenti. Nella maggior parte dei casi, chiedere di rimuovere il proprio lavoro da questi modelli è un esercizio del tutto inutile, paragonabile al tentativo di impedire a chiunque di piratare la propria musica. Inoltre, la tecnologia dei deepfake sta diventando sempre più convincente e continuerà a migliorare.

Iniziative per l’uso etico dell’AI nella musica

Alcune aziende, come Adobe e Stability AI, stanno lavorando a generatori di musica AI che utilizzano musica con licenza o royalty-free. Tuttavia, anche questi strumenti potrebbero avere un impatto negativo sugli artisti che creano colonne sonore per spot televisivi o altri jingle che un artista potrebbe concedere in licenza per il proprio lavoro.

Storicamente, i musicisti hanno spesso subito le conseguenze negative dell’evoluzione tecnologica, dal file-sharing che ha facilitato l’accesso gratuito alla musica, allo streaming che non ha soddisfatto le aspettative degli artisti in termini di compensi. L’Union of Musicians and Allied Workers (UMAW) ha lavorato per anni per garantire agli artisti pagamenti migliori per lo streaming, ma il tasso medio di royalty per lo streaming di Spotify rimane molto basso, circa 0,0038 dollari per stream.

Anche gli autori hanno preso posizione contro l’ascesa dell’AI generativa. A luglio, oltre 15.000 scrittori, tra cui nomi di spicco come James Patterson e Roxane Gay, hanno firmato una lettera aperta simile, indirizzata agli amministratori delegati di importanti aziende tecnologiche. Nella lettera, gli autori denunciano come queste tecnologie imitino e rigurgitino il loro linguaggio, le loro storie, il loro stile e le loro idee, utilizzando milioni di libri, articoli, saggi e poesie protetti da copyright come “cibo” per i sistemi AI, senza alcun compenso.

La necessità di proteggere la creatività umana

Nonostante le preoccupazioni espresse da musicisti e autori, le aziende tecnologiche sembrano non ascoltare le loro richieste. È ancora possibile utilizzare strumenti come ChatGPT per generare contenuti nello stile di autori famosi, anche se il risultato non è necessariamente di alta qualità. Poiché la legge sul copyright non è ancora sufficientemente sofisticata per affrontare l’AI generativa, il ricorso legale risulta attualmente poco efficace.

La lettera dei musicisti si conclude con un appello: “Questo assalto alla creatività umana deve essere fermato. Dobbiamo proteggerci dall’uso predatorio dell’AI per rubare le voci e le immagini degli artisti professionisti, violare i diritti dei creatori e distruggere l’ecosistema musicale“.