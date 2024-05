Apple Vision Pro: arriva l'esperienza in AR con i supereroi Marvel

Un’entusiasmante novità attende gli appassionati dell’universo Marvel: Marvel Studios e ILM Immersive stanno per lanciare una nuova esperienza AR basata sulla serie animata “Marvel’s What If?”, in esclusiva per Apple Vision Pro. La serie, trasmessa per la prima volta su Disney+ nel 2021, esplora un multiverso di storie alternative del MCU (Marvel Cinematic Universe), narrate dall’Osservatore. Questi scenari rivisitano momenti chiave dei film del MCU, con molti degli attori originali che riprendono i loro ruoli iconici.

“What If…? – An Immersive Story”: un’esperienza interattiva esclusiva per Apple Vision Pro

Ora, grazie a “What If…? – An Immersive Story“, gli utenti di Apple Vision Pro potranno immergersi completamente nel multiverso Marvel. Questa prima storia interattiva Disney+ Original, annunciata su Marvel.com, porterà i giocatori in un viaggio attraverso realtà alternative del MCU. Gli sviluppatori del progetto hanno rivelato che i fan potranno incontrare varianti di personaggi iconici, apprendere le Arti Mistiche e persino sfruttare il potere delle Gemme dell’Infinito.

Interagire con il multiverso come mai prima d’ora

“What If…? – An Immersive Story” utilizzerà le avanzate capacità di calcolo spaziale di Apple Vision Pro, permettendo agli utenti di interagire con il multiverso Marvel in modo innovativo. I giocatori potranno muoversi e agire nell’ambiente di realtà mista usando sia gli occhi che le mani, per un’esperienza immersiva a 360°. La tecnologia all’avanguardia di Apple Vision consentirà interazioni e gameplay fluidi e realistici in questa modalità di realtà aumentata.

Il produttore esecutivo Brad Winderbaum ha elogiato il team responsabile dell’esperienza, sottolineando il loro impegno nel portare in vita il MCU in un’avventura narrativa che vede il giocatore come protagonista attivo.

Sebbene ulteriori dettagli su “What If…? – An Immersive Story” siano ancora da svelare, inclusa una possibile data di uscita, questa nuova esperienza virtuale rappresenta un’opportunità senza precedenti per i fan di immergersi nel multiverso Marvel.