MWC 2021: Chromebook Lenovo per il lavoro ibrido

Manca ancora qualche giorno all'inizio del MWC 2021 di Barcellona, ma Lenovo ha deciso di anticipare l'annuncio dei nuovi prodotti. Si tratta degli IdeaPad 5i Chromebook e IdeaPad Flex 5i Chromebook con processori Intel, inclusi i recenti Core i3/i5 di undicesima generazione. In Italia arriveranno le configurazioni migliori, ma al momento non è nota la disponibilità.

Chromebook Lenovo per il lavoro ibrido

Il Lenovo IdeaPad 5i Chromebook ha uno schermo touch da 14 pollici con risoluzione full HD (1920×0180 pixel) e integra i processori Intel Core i3-1115G4, Core i5-1135G7 e Pentium 7505, 4/8 GB di RAM e SSD da 128/256/512 GB. In Italia sarà disponibile la versione con processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB nelle colorazioni Sand e Storm Grey.

Le altre specifiche sono: connettività Wi_Fi 6 e Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo da 2 Watt, jack audio da 3,5 millimetri, card reader microSD, tre porte USB 3.1 (due Type-C e una Type-A) e batteria con autonomia fino a 10 ore. Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS con supporto per le app Android. In alcuni paesi sarà in vendita da luglio al prezzo base di 399,00 euro.

Il Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook è invece un convertibile con schermo touch da 13,3 pollici con risoluzione (1920×0180 pixel), processori Intel Core i3-1115G4, Core i5-1135G7, Pentium 7505 e Celeron 6305, 4/8 GB di RAM e SSD da 128/256/512 GB o eMMC da 32/64 GB. In Italia sarà disponibile la versione con processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB nelle colorazioni Abyss Blue e Iron Grey.

Le altre specifiche sono: connettività Wi_Fi 6 e Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo da 2 Watt, jack audio da 3,5 millimetri, card reader microSD, tre porte USB 3.1 (due Type-C e una Type-A), webcam HD a 720p e batteria con autonomia fino a 10 ore. La Lenovo Digital Pen è opzionale. In alcuni paesi sarà in vendita da giugno al prezzo base di 399,00 euro.