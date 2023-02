MWC 2023: Lenovo aggiorna la serie ThinkPad

Insieme al concept con schermo arrotolabile, Lenovo ha presentato al Mobile World Congress 2023 di Barcellona molti notebook tradizionali. Il produttore cinese ha rinnovato le serie ThinkPad Z, X, T, L ed E, svelando tredici modelli in totale. Saranno in vendita tra aprile e agosto.

Lenovo ThinkPad: nuovi notebook al MWC 2023

I ThinkPad Z13 Gen 2 e ThinkPad Z16 Gen 2 sono notebook di fascia alta per il lavoro ibrido. La principale differenza è rappresentata dalla diagonale dello schermo OLED: 13,3 pollici con risoluzione 2.8K e 16 pollici con risoluzione 4K, rispettivamente.

Entrambi integrano i processori AMD Ryzen 7000 con GPU Radeon 700M (Radeon 6650M opzionale per Z16), fino a 64 GB di RAM, SSD PCIe fino a 2 TB, webcam full HD, microfoni con supporto Dolby Voice, connettività Wi-Fi 6E, altoparlanti Dolby Atmos, due o tre porte USB, slot SD per Z16 e touchpad aptico Sensel. I prezzi base sono 1.649 euro per Z13 (in vendita da luglio) e 2.249 euro per Z16 (in vendita da agosto).

I ThinkPad X13 Gen 4 e ThinkPad X13 Yoga Gen 4 condividono quasi tutte le specifiche. Entrambi sono disponibili con schermo OLED da 13,3 pollici (risoluzione 2.8K) e processori Intel Core di 13esima generazione. Il ThinkPad X13 verrà offerto anche con processori AMD Ryzen 7000. Saranno in vendita da luglio. I prezzi base sono 1.190 e 1.290 euro, rispettivamente.

I ThinkPad T14 Gen 4, T14s Gen 4 e T16 Gen 2 hanno schermi da 14 e 16 pollici (anche OLED a risoluzione 2.8K), processori Intel Core di 13esima generazione e AMD Ryzen 7000, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce MX550 opzionale per T14 e T16. Saranno in vendita da luglio. I prezzi base sono 1.345, 1.590 e 1.390 euro, rispettivamente.

Specifiche simili per i ThinkPad L13 Gen 4, L13 Yoga Gen 4, L14 Gen 4 e L15 Gen 4 con schermi da 13,3, 14 e 15,6 pollici. ThinkPad L13 e L13 Yoga saranno in vendita da aprile. I prezzi base sono 839 e 980 euro, rispettivamente. I ThinkPad L14 e L15 saranno in vendita da maggio. I prezzi base sono 775 e 755 euro, rispettivamente.

Infine, i ThinkPad E14 Gen 5 e E16 hanno schermo da 14 e 16 pollici, processori Intel Core di 13esima generazione e AMD Ryzen 7000, fino a 40 GB di RAM e SSD fino a 2 TB. Saranno in vendita da giugno. I prezzi base sono 770 e 780 euro, rispettivamente.

