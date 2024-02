MWC 2024: Honor Magic6 Pro con intelligenza artificiale

Il primo smartphone annunciato al Mobile World Congress 2024 di Barcellona è Honor Magic6 Pro. In realtà si tratta del lancio internazionale, in quanto era già disponibile in Cina. Il produttore ha inoltre svelato una versione personalizzata del Magic V2 realizzata in collaborazione con Porsche Design.

Honor Magic6 Pro: specifiche e prezzo

Honor Magic6 Pro ha uno schermo OLED da 6,8 pollici con risoluzione con risoluzione di 2800×1280 pixel e refresh rate variabile (1-120 Hz) e integra il processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM 512 GB di storage.

Le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 50, 50 e 180 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 2.5x a periscopio), mentre per le due fotocamere frontali sono stati scelti sensori da 50 megapixel e profondità 3D. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G.

Sono inoltre presenti altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e wireless da 66 Watt. Il sistema operativo è MagicOS 8.0 basato su Android 14. Come altri smartphone di fascia alta, Honor Magic6 Pro sfrutta l’intelligenza artificiale per le funzionalità fotografiche.

Grazie al modello di IA generativa eseguito sul dispositivo, l’utente può utilizzare Magic Portal per riconoscere automaticamente gli indirizzi inseriti nei messaggi e aprire Google Maps. Consente anche di velocizzare gli acquisti basati sulle immagini. In futuro verrà aggiunto il tracciamento oculare che permette di eseguire diverse operazioni senza toccare lo schermo, inclusa l’accensione delle automobili.

Honor Magic6 Pro è in vendita sul sito del produttore al prezzo di 1.299,90 euro. Fino al 31 marzo è possibile ottenere uno sconto di 200 euro.