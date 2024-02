MWC 2024: Oppo Air Glass 3 usa AndesGPT

Oppo ha annunciato diverse novità al Mobile World Comgress 2024 di Barcellona con l’obiettivo di espandere la presenza in Europa nel corso dell’anno. Uno dei prodotti più interessanti è Air Glass 3, occhiali per la realtà aumentata con assistente vocale che possono sfruttare il modello AndesGPT sviluppato dallo stesso produttore cinese.

Oppo Air Glass 3: realtà aumentata e IA

Gli Oppo Air Glass 3 mostrati al MWC di Barcellona erano un prototipo, quindi non è noto se arriveranno sul mercato. Gli occhiali pesano solo 50 grammi e sfruttano una guida d’onda in resina con indica rifrattivo di 1,70 e una luminosità oculare fino a 1.000 nit.

Gli Air Glass 3 supportano l’interazione tattile attraverso i sensori integrati nel telaio. È possibile controllare diverse funzioni, come la riproduzione musicale, le chiamate vocali e la visualizzazione di informazioni. Gli occhiali sono inoltre dotati di quattro microfoni che sopprimono il rumore ambientale per offrire un’elevata qualità audio e una maggiore protezione della privacy.

Gli Air Glass 3 devono essere collegati ad uno smartphone Oppo, sul quale è installata l’app Air Glass. Quest’ultima consente di accedere al LLM (Large Language Model) sviluppato dal produttore, noto come AndesGPT. Il modello viene utilizzato dall’assistente vocale (al momento disponibile solo in Cina) per fornire risposte all’utente.

Oppo ha annunciato che, entro il secondo trimestre 2024, molte funzionalità di IA generativa arriveranno sugli smartphone Reno11 e Find N3. Attraverso l’app Collegamento a Windows di Microsoft sarà invece possibile accedere a Copilot su smartphone tramite connessione ad un PC.

L’espansione della presenza in Europa è possibile grazie all’accordo di cross-licensing dei brevetti sottoscritto con Nokia a fine gennaio.