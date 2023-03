MyDeloo, delivery fai-da-te: ecco come funziona

La formula del delivery è ormai diventata in tutto e per tutto una delle dimensioni con la quale un negozio o una attività di ristorazione devono fare i conti. All’esperienza in loco ed al ritiro della merce si è aggiunto ormai in modo strutturale il servizio di consegna a domicilio, rendendo questo aspetto cruciale nella definizione dell’identità aziendale. Una buona azienda ed un buon brand non possono permettersi né le sbavature del pressapochismo, né l’anonimato in cui si finisce quando si sceglie il cono d’ombra dei servizi esterni di consegna. MyDeloo ha messo a punto un servizio pensato proprio per le aziende più ambiziose, quelle che nel delivery non vedono una minaccia al “si è sempre fatto così”, ma una nuova grande opportunità per catturare nuovo mercato, conquistare nuovi clienti e far emergere una volta di più il proprio brand tra le abitudini di acquisto.

Abbiamo provato MyDeloo per capire fino a che livello di capillarità è in grado di offrire un servizio personalizzato e dedicato per i singoli punti vendita, così da comprendere quale possa essere il vantaggio competitivo che è in grado di offrire. Il gruppo, infatti, offre un gestionale che consente di mettere mano ad ogni singolo parametro, potendo così controllare ogni singolo aspetto del servizio. Ognuno potrà pertanto disegnare la propria realtà, i propri menu e la forza competitiva del proprio modo di stare sul mercato: MyDeloo si occuperà di facilitare le procedura, evitare errori, ottimizzare ogni singolo passaggio.

Un alleato per i momenti più difficili del lavoro, quando ordini e consegne vengono a piovere con ritmo frenetico ed occorre massima organizzazione per non perdersi nulla per strada: vediamo come funziona.

MyDeloo

L’accesso al gestionale consente di entrare in un pannello di controllo dove tutte le funzioni principali sono disponibili nel menu principale. Tra queste voci si annoverano:

Ordini

Su questa pagina è registrato lo stato di avanzamento dei lavori, con un colpo d’occhio semplificato su ordinativi in entrata, consegne in uscita, riferimenti e quant’altro

Su questa pagina è registrato lo stato di avanzamento dei lavori, con un colpo d’occhio semplificato su ordinativi in entrata, consegne in uscita, riferimenti e quant’altro Negozi

Consente di registrare più negozi sotto la medesima attività, così da poter suddividere su più punti di consegna gli ordinativi e le attività

Consente di registrare più negozi sotto la medesima attività, così da poter suddividere su più punti di consegna gli ordinativi e le attività Front end

Permette di gestire la pagina sulla quale i clienti troveranno menu, informazioni ed ogni altro elemento utile di dialogo con l’azienda

Permette di gestire la pagina sulla quale i clienti troveranno menu, informazioni ed ogni altro elemento utile di dialogo con l’azienda Inventario

Per gestire, su ogni singolo negozio, l’inventario del materiale disponibile ed evitare così di restare a corto per semplici distrazioni

Per gestire, su ogni singolo negozio, l’inventario del materiale disponibile ed evitare così di restare a corto per semplici distrazioni Consegne e spedizioni

Per gestire tutti gli aspetti relativi al delivery e gli attori che partecipano alle consegne

Per gestire tutti gli aspetti relativi al delivery e gli attori che partecipano alle consegne Tabelle

Elemento utilissimo al reporting finale, gestendo vari aspetti legati a prodotti e computazioni

Elemento utilissimo al reporting finale, gestendo vari aspetti legati a prodotti e computazioni Clienti

Abilita il monitoraggio dei singoli clienti e dei dati correlati

Abilita il monitoraggio dei singoli clienti e dei dati correlati Coupon

Per offerte speciali, scontistiche e iniziative promozionali mirate

Basta un rapido sguardo, insomma, per comprendere come un solo gestionale possa consentire di mettere mano ad ogni singolo aspetto del proprio esercizio commerciale. Non servirà sviluppare un prodotto software in proprio, né incaricare qualcuno di dar vita a soluzioni estemporanee e raffazzonate: MyDeloo è già pensato per qualsiasi tipo di negozio o ristorante che voglia costruire attorno al delivery una parte seria ed importante della propria attività.

Configurare il gestionale è questione di pochi minuti: vanno settati i punti vendita, l’elenco dei prodotti, l’elenco dei corrieri/fattorini interessati, eventuali scontistiche e poco altro. Un lavoro rapido e una tantum, da aggiornarsi soltanto al cambio del menu o delle offerte, per portare immediatamente il servizio al centro della propria operatività quotidiana.

Una volta configurato, insomma, non resta che attendere il primo ordine e mettersi subito in marcia.

Questione di identità

Tutto è incentrato su un principio cardine, ossia la necessità di non perdere l’identità aziendale. Nel momento in cui per il delivery si delega a distributori terzi le proprie consegne, infatti, automaticamente significa dirottare i propri clienti su siti altrui, ricevendo il tutto da corrieri con altre griffe e creando un immaginario nel quale il rapporto diretto con il cliente va totalmente a sfumare. MyDeloo vuole consentire ai merchant di evitare questo errore offrendo una piattaforma di facile utilizzo, in grado di ottemperare a tutte le necessità che il delivery comporta ed assistendo gli imprenditori nell’organizzazione di questo delicato passaggio.

Tra i punti di forza di MyDeloo bisogna pertanto annoverare:

l’ accesso multi-device , in grado di adattarsi a qualsiasi terminale si utilizzi (un tablet in cucina, uno smartphone in mano al corriere, un PC per l’amministrazione);

, in grado di adattarsi a qualsiasi terminale si utilizzi (un tablet in cucina, uno smartphone in mano al corriere, un PC per l’amministrazione); l’ accesso amministrazione , che permette di personalizzare ogni singolo aspetto e monitorare ogni singola consegna;

, che permette di personalizzare ogni singolo aspetto e monitorare ogni singola consegna; l’ accesso al punto vendita , per gestire caso per caso menu, prezzi, tempistiche e quant’altro;

, per gestire caso per caso menu, prezzi, tempistiche e quant’altro; l’ accesso clienti , per creare landing page perfette per presentare il prodotto nel migliore dei modi traghettando il contatto verso la vendita per raggiungere il miglior tasso di conversione possibile;

, per creare landing page perfette per presentare il prodotto nel migliore dei modi traghettando il contatto verso la vendita per raggiungere il miglior tasso di conversione possibile; l’ accesso fattorini , per ridurre le informazioni necessarie e rendere quanto più rapida ed efficiente la fase delicata delle consegne;

, per ridurre le informazioni necessarie e rendere quanto più rapida ed efficiente la fase delicata delle consegne; il menu digitale, sia per ordini digitali dal tavolo che per pagamenti diretti senza passare in cassa.

In base al tipo di profilo con cui ci si accede, insomma, si troveranno servite soltanto le informazioni essenziali per poter fruire del servizio in modo diretto ed ottimizzato. Incasso assicurato, tutela della privacy blindata: un sistema che assiste il processo a 360 gradi, insomma, con garanzie tanto per l’acquirente quanto per la parte venditrice. La soluzione è declinata in quattro tipi di offerta, con prezzi differenziati in base alle proprie necessità:

Menu digitale (8,25€/mese)

(8,25€/mese) MyDeloo Start (39,99€/mese)

(39,99€/mese) MyDeloo Small (49,99 €/mese)

(49,99 €/mese) MyDeloo Pro (79,99 €/mese)

Un semplice abbonamento all-inclusive che mette insieme tutti i servizi di cui si ha bisogno, con rinnovo a cadenza annuale. Il servizio è sviluppato da DBway ed ha vinto il premio “Top of the PID” 2020, riconoscimento importante in virtù del contesto in cui nasce, all’interno di una annata che ha trasformato la percezione del delivery e l’ha resa strutturale nel giudizio sul mondo della ristorazione.

Utilizzare MyDeloo offre un vantaggio ulteriore: la possibilità di raccogliere e gestire dati che consentono di conoscere in modo meno approssimativo e più razionale le proprie attività. Il servizio di reportistica, infatti, permette di conoscere lo stato degli ordini all’interno della fascia temporale desiderata, potendo così valutare numero degli ordini, status di evasione dei prodotti, tipologie di pagamento, impegno dei corrieri e altro ancora. Grazie a questi dati diventerà più semplice ottimizzare costi e organizzazione nel tempo, avendo a disposizione una piattaforma che abilita ad una strategia data-driven della propria attività.

In collaborazione con DBway