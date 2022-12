MyDeloo: delivery di qualità senza perdere l'identità

L’Italia è regina incontrastata e incontrastabile della ristorazione. Questo non significa però che non si possa migliorare e il 2020 ha espresso questo concetto in modo inoppugnabile: di fronte agli ostacoli di un contesto fatto di limiti, infatti, gli operatori si sono attrezzati rapidamente per poter fornire un servizio qualitativo ed efficiente ai propri clienti. In questo contesto, però, si sono scontrati con l’assenza di una serie di strumenti necessari per tenere alto il proprio livello e troppo facilmente si è ceduta parte della propria identità in cambio di un servizio esternalizzato garantito dai big del delivery.

MyDeloo è la risposta a questo peccato originale: è la soluzione che consente (tanto ai ristoranti quanto agli esercenti di prossimità) di non sacrificare nulla di quel che si è costruito in anni di lavoro, sviluppando in proprio il servizio di delivery e potendo così garantire al cliente quella medesima esperienza che vivrebbe con la consumazione o l’acquisto in loco. Un passo avanti, insomma, che va a premiare quegli esercenti che hanno un’identità, un’offerta ed un livello di servizio propri da esprimere e valorizzare: con MyDeloo (premio “Top of the PID 2020 Re-start” alla Maker Faire 2020 con riconoscimento Unioncamere nella categoria “Nuovi modelli di business 4.0“) la ristorazione italiana ed i migliori negozi tengono alta l’asticella e non si cede sovranità ad alcun attore terzo.

Cos’è MyDeloo

MyDeloo è un software che consente di gestire ogni singolo aspetto dei servizi di e-commerce di prossimità, ivi compreso l’Home Delivery dei ristoranti. La logica è quella per cui, a fronte di un acquisto, occorre avere a disposizione strumenti integrati che ne raccolgono l’ordinativo, lo gestiscono con rapidità, organizzano in modo istantaneo confezionamento e spedizione, quindi accompagnano la consegna. MyDeloo mette insieme tutti questi aspetti, coadiuvando l’esercente affinché possa consegnare il prodotto migliore, nei tempi migliori, senza inefficienze e senza errori.

Il delivery è uno sforzo aggiuntivo rispetto al passato, ma è al tempo stesso un elemento che l’utenza ha dimostrato di apprezzare anche al termine del periodo iniziato nel 2020: ci sono situazioni ed occasioni nelle quali la mancanza di tempo o il desiderio di un contesto più afferente all’area domestica stimolano la necessità di una consegna a domicilio. La “new normality” ha aggiunto questo tassello e gli esercenti che sanno stare al passo in modo efficiente hanno a disposizione fette di mercato aggiuntive di cui poter approfittare. L’efficienza è ciò che fa la differenza: poter fare consegne rapidamente e senza spreco di risorse alza il valore del proprio brand, amplia il perimetro della propria utenza e consente di rafforzare il proprio bacino di riferimento. In tempi complessi come quelli che stiamo vivendo, insomma, l’home delivery può essere una svolta e fare la differenza rispetto ad una porta chiusa e l’incapacità di attrarre nuovi clienti.

Tutto ciò nella maggior parte dei casi non è possibile senza un servizio come MyDeloo. Non appena il ritmo degli ordinativi e delle consegne si alza, infatti, non è possibile star dietro ad ogni istanza se non attraverso un gestionale integrato e pensato appositamente per questo tipo di servizio. MyDeloo offre un’interfaccia amministratore che consente di gestire tutte le impostazioni, organizza il negozio online per il contatto con il cliente, scandisce le consegne attraverso i fattorini, allestisce il front-end e permette di operare anche su più punti vendita.

Tutto in uno, tutto tramite web app.

Caratteristiche

Una volta impostato il proprio account MyDeloo non servirà nient’altro e ci si potrà concentrare sul proprio lavoro: sui prodotti, sul magazzino, sulla qualità del servizio. MyDeloo, infatti, è un accesso secondario al proprio esercizio commerciale attraverso una interfaccia comoda ed efficace, ideale per poter monetizzare al meglio e servire senza ostacoli. Il servizio si caratterizza per:

Accesso multi-device

Non conta quale dispositivo si utilizzi, perché in ogni caso si potranno gestire tutti gli aspetti del servizio: uno smartphone per i fattorini, un tablet in sala, un desktop per la segreteria, in ogni caso tutto sarà sempre perfettamente configurato e gestibile

Non conta quale dispositivo si utilizzi, perché in ogni caso si potranno gestire tutti gli aspetti del servizio: uno smartphone per i fattorini, un tablet in sala, un desktop per la segreteria, in ogni caso tutto sarà sempre perfettamente configurato e gestibile Accesso amministratore

L’admin può gestire ogni singolo aspetto del servizio, ivi comprese promozioni, coupon, cambio dei prezzi, prodotti in listino e quant’altro: da back-end si stabilisce ogni singolo parametro della propria presenza sul mercato del delivery

L’admin può gestire ogni singolo aspetto del servizio, ivi comprese promozioni, coupon, cambio dei prezzi, prodotti in listino e quant’altro: da back-end si stabilisce ogni singolo parametro della propria presenza sul mercato del delivery Accesso punto vendita

Il gestore del singolo punto vendita può controllare ogni aspetto relativo al proprio singolo esercizio, rispettando i parametri impostati dall’amministratore, ma avendo pieno accesso ad informazioni e ordinativi relativi all’attività di propria competenza

Il gestore del singolo punto vendita può controllare ogni aspetto relativo al proprio singolo esercizio, rispettando i parametri impostati dall’amministratore, ma avendo pieno accesso ad informazioni e ordinativi relativi all’attività di propria competenza Accesso clienti

Gli utenti possono acquistare sia previa registrazione che attraverso un semplice login con account Facebook: una volta acquistato il prodotto (o menu) desiderato (anche rimuovendo eventuali ingredienti indesiderati), è possibile gestire le consegne definendo se ottenere la consegna a domicilio o se ritirare in negozio all’orario stabilito, avendo in seguito piena assistenza post-acquisto con tracking live delle consegne.

Gli utenti possono acquistare sia previa registrazione che attraverso un semplice login con account Facebook: una volta acquistato il prodotto (o menu) desiderato (anche rimuovendo eventuali ingredienti indesiderati), è possibile gestire le consegne definendo se ottenere la consegna a domicilio o se ritirare in negozio all’orario stabilito, avendo in seguito piena assistenza post-acquisto con tracking live delle consegne. Accesso fattorini

I fattorini addetti alle consegne hanno una tabella chiara di lavoro sempre a disposizione per poter ottimizzare le proprie tratte, l’ordine di priorità ed ogni dettaglio relativo alla singola consegna.

I fattorini addetti alle consegne hanno una tabella chiara di lavoro sempre a disposizione per poter ottimizzare le proprie tratte, l’ordine di priorità ed ogni dettaglio relativo alla singola consegna. Pagamenti

Il sistema gestisce il pagamento in anticipo, liberando i fattorini da ogni onere e assicurando al negozio massima efficienza

Il sistema gestisce il pagamento in anticipo, liberando i fattorini da ogni onere e assicurando al negozio massima efficienza Menu digitale

Per i clienti che invece restano nel ristorante, è disponibile il menu digitale da poter gestire facilmente online e da mettere a disposizione sul tavolo (senza limiti e con facile visualizzazione senza alcuna app da scaricare) tramite un canonico QR Code.

Piani personalizzati

MyDeloo consente di allestire un servizio ottimizzato sulle proprie esigenze, calibrando il livello di accesso al gestionale sulla base di ciò che si andrà a realizzare. Sono tre i pacchetti principali sui quali costruire le proprie soluzioni personalizzate:

MyDeloo Start (39,99 euro/mese)

La soluzione ideale per chi ha un singolo negozio ed esigenze contenute

Un webinar introduttivo per apprendere ogni segreto del gestionale, assistenza via ticket e licenza d’uso annuale, con pannello di controllo e possibilità di gestire 1 punto vendita attivo. I primi 10 prodotti sono inseriti dall’assistenza ed è garantito un continuo backup di sistema

(39,99 euro/mese) La soluzione ideale per chi ha un singolo negozio ed esigenze contenute Un webinar introduttivo per apprendere ogni segreto del gestionale, assistenza via ticket e licenza d’uso annuale, con pannello di controllo e possibilità di gestire 1 punto vendita attivo. I primi 10 prodotti sono inseriti dall’assistenza ed è garantito un continuo backup di sistema MyDeloo Small (49,99 euro/mese)

La soluzione completa ideale per la tua attività. Con funzionalità avanzate.

Rispetto al pacchetto “start”, la versione “small” aggiunge anche la possibilità di gestire gli acquisti al tavolo ed un servizio di assistenza telefonica continuativo

(49,99 euro/mese) La soluzione completa ideale per la tua attività. Con funzionalità avanzate. Rispetto al pacchetto “start”, la versione “small” aggiunge anche la possibilità di gestire gli acquisti al tavolo ed un servizio di assistenza telefonica continuativo My Deloo Pro (79,99 euro/mese)

La soluzione completa ideale per chi ha più di un punto vendita.

La versione Pro porta a 3 il numero dei punti vendita gestibili ed alza a 20 il numero dei prodotti inseriti dall’assistenza per seguire l’admin (al quale vengono offerti inoltre due webinar formativi per poter estendere le competenze all’interno del team di lavoro).

Per tutti i pacchetti ci sono due aspetti molto importanti da sottolineare. Il primo è relativo al fatto che MyDeloo non chiede alcuna commissione sul venduto: ciò significa che tutto quel che viene incassato resta all’esercente, senza alcuna percentuale in favore dl gestionale e con grandi vantaggi economici di lungo periodo. Il secondo aspetto da evidenziare è relativo alla possibilità di una piena personalizzazione Front-End, lasciando all’esercente pieno controllo sull’immagine della propria attività e sul linguaggio da adottare con i clienti. Quest’ultima questione l’abbiamo lasciata per ultima non perché meno importante, ma perché merita un approfondimento in quanto del tutto centrale per comprendere il valore aggiunto di MyDeloo rispetto a qualsiasi servizio esterno di delivery.

Identità

Al centro del progetto MyDeloo, infatti, v’è il concetto di identità. MyDeloo mette in diretto contatto il piccolo esercizio commerciale (dal fioraio al pizzaiolo, dalla bottega artigianale all’osteria) senza alcuno strumento di mediazione intermedio. Il cliente resta tale, insomma, senza diventare utente di qualcuno o qualcos’altro: il cliente parla con l’esercente in modo diretto, l’esercente pianifica il servizio e fornisce i termini dell’accordo, l’acquirente conclude l’operazione e la consegna viene effettuata. Tutto ciò avviene su una interfaccia che riflette in pieno l’esercizio commerciale al quale ci si rivolge, attraverso un dialogo che estende all’online quella che è la tradizionale esperienza offline.

Queste peculiarità garantiscono all’acquirente una cosa dal valore inestimabile: l’identità del negozio arriva a casa insieme alla confezione. Dal primo all’ultimo momento è come essere al bancone, è come avere il negoziante faccia a faccia e l’unica cosa che cambia è la modalità con cui ci si serve del servizio. Il delivery ha introdotto grandi novità negli esercizi di prossimità, ma nella maggior parte dei casi ne ha anestetizzata completamente l’identità, rendendo standard l’esperienza e annichilendo tutta quella ricchezza di diversità che ha invece reso grande l’Italia della cucina locale, delle botteghe di quartiere, dei negozi di qualità.

La perdita di identità aziendale è uno dei rischi dell’utilizzo di piattaforme di vendita generaliste. Con MyDeloo la tua identità aziendale, al contrario, viene esaltata e valorizzata. […] Perché il nome che il tuo cliente deve conoscere è quello del tuo Brand. Noi ti forniamo solo i migliori strumenti per far emergere il tuo business.

MyDeloo si mette al servizio degli esercenti e non viceversa: la sovranità del mercato resta nelle mani del negoziante e del ristoratore, senza che i valori legati al proprio lavoro possano essere in qualche modo esternalizzati insieme al servizio di consegna. Un semplice gestionale, insomma, offre ai ristoratori ciò che questi ultimi troppo spesso cercano in servizi esterni a caro prezzo e con gravi conseguenze di lungo periodo: chi fa da sé fa per tre, ma con MyDeloo la fatica e gli oneri vengono meno. Basta un gestionale, un semplice gestionale online, per restituire agli esercenti il contatto con il cliente ed ai ristoratori il valore della propria ricerca e della propria applicazione.