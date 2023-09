myPOS Go 2: il POS a soli 19 euro che rivoluziona il tuo business

Se sei un imprenditore alla ricerca di un modo conveniente e affidabile per gestire i pagamenti della tua attività, myPOS Go 2 è qui per trasformare la tua esperienza di pagamento. E c’è di più: grazie alla promozione attiva, puoi ottenerlo al prezzo scontato di soli 19 euro invece di 39 euro.

myPOS Go 2: perché è la rivoluzione per i tuoi pagamenti

myPOS Go 2 è molto più di un semplice terminale di pagamento. È una soluzione completa che combina prestazioni affidabili, connettività avanzata, e una serie di vantaggi senza precedenti. Uno dei principali vantaggi di myPOS Go 2 è l’assenza di canoni annui o mensili. Gli unici costi da sostenere saranno il prezzo una tantum del terminale e una commissione per transazione fissa del 1.20% + 0,05 euro.

Grazie alla connettività 3G/4G integrata, puoi accettare pagamenti ovunque tu sia, senza costi aggiuntivi e senza dipendere da una connessione Wi-Fi o da un telefono. In più, myPOS Go 2 è pronto a soddisfare ogni esigenza di pagamento. Accetta pagamenti Contactless, Chip&PIN e banda magnetica, garantendo una flessibilità totale per i tuoi clienti.

La gestione delle transazioni non è mai stata così facile. Puoi inviare ricevute digitali via e-mail o SMS direttamente dal terminale e tieni traccia delle prestazioni individuali del tuo staff. Ogni titolare myPOS riceve inoltre una carta Business VISA gratuita e un conto aziendale con IBAN dedicato in 14 valute. Potrai ricevere i pagamenti sul tuo conto aziendale myPOS, in meno di 3 secondi e senza costi aggiuntivi.

Acquista myPOS Go 2 al prezzo promozionale di soli 19 euro invece di 39 euro. Approfitta dell’offerta speciale e inizia ad accettare pagamenti in modo efficiente e conveniente.