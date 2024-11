Con myPOS ricevi pagamenti ovunque: da soli 39 euro

Puoi affidarti alle soluzioni di myPOS per ricevere i pagamenti in pochi secondi, sempre e dovunque. Compatibili con le reti Wi-Fi, includono una SIM dati gratuita e illimitata. Inoltre, tutti i dispositivi qui elencati non prevedono canone mensile né contratti vincolanti. Passiamoli in rassegna per capire qual è più adatto alle tue esigenze e alla tua attività.

Le soluzioni di myPOS per ricevere i pagamenti

La prima opzione è myPOS Go 2 al prezzo di soli 39 euro, la più economica. È un lettore di carte portatile autonomo (non ha bisogno di connettersi allo smartphone) che invia gli scontrini tramite email o SMS, dotato di una batteria in grado di effettuare più di 1.000 operazioni con una sola ricarica. C’è poi myPOS Go Combo a 189 euro, un modello 2-in-1 con dock di ricarica e stampante che emette gli scontrini mentre è collegato, adatto sia all’utilizzo in negozio che in movimento.

Il sistema operativo Android è invece a bordo degli altri due modelli proposti. Si tratta di myPOS Pro disponibile a 249 euro con AppMarket integrata per espanderne le funzionalità, autonomia fino a oltre 1.300 operazioni e schermo multitouch e di myPOS Carbon che può contare sulla stampante termica integrata, sul registratore di cassa cloud e sulla connettività mobile oltre che Wi-Fi e Bluetooth. I prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

Per acquistare una delle soluzioni di myPOS non devi far altro che visitare il sito ufficiale, scegliere quella che fa per te e procedere all’ordine. Puoi contare anche sulla garanzia di rimborso di 60 giorni, così da recuperare eventualmente e per intero la spesa se non soddisferà le tue aspettative. La spedizione è gratuita e la consegna avverrà in pochi giorni.