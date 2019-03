MySpace ha perso 12 anni di musica, in un click

Pioniere del mondo social e dell’universo streaming, MySpace ha attraversato momenti decisamente migliori. Sono trascorsi oltre 15 anni dall’esordio datato agosto 2003 e da allora parecchio è cambiato: non c’erano Facebook né Spotify. Nemmeno YouTube era ancora online. Oggi si torna a parlarne poiché, a quanto pare, in conseguenza a un non meglio precisato errore di natura tecnica l’archivio relativo al periodo 2003-2015 sembra essere scomparso: foto, video e musica inghiottiti nel nulla.

MySpace: eliminati 12 anni di contenuti

Oltre 50 milioni di brani spariti. La causa sembra essere da ricercare nella migrazione di un server non andata a buon fine. Le prime discussioni in merito sono comparse su Reddit circa un anno fa, con il servizio che in risposta alle domande degli utenti ha affermato di essere al lavoro per ripristinare i contenuti mancanti. Qualcuno ha poi ipotizzato che non esistendo alcun backup tutto sia andato perso.

Abbiamo verificato con un nostro account personale e possiamo confermare che le tracce caricate nel corso degli anni (tra il 2009 e il 2011) risultano effettivamente non riproducibili. Nel weekend c’è chi sulle pagine di MySpace ha avvistato un banner, ora non più visibile, con un messaggio secondo il quale tutti i file caricati più di tre anni fa sono stati eliminati.

Myspace accidentally lost all the music uploaded from its first 12 years in a server migration, losing over 50 million songs from 14 million artists. https://t.co/OyKB5Dxtw9 — Andy Baio (@waxpancake) March 18, 2019

Difficile al momento affermare con esattezza cosa sia accaduto, né se tutti i contenuti caricati fino al 2015 siano da considerare definitivamente perduti. Il profilo Twitter della piattaforma è dormiente dal 2017 e la sezione del sito ufficiale relativa ai comunicati non condivide nulla dal 2015. La pagina News rimane invece aggiornata con la pubblicazione regolare di articoli, a testimonianza di come MySpace abbia ancora un team editoriale attivo.

Non è l’unico problema emerso negli ultimi anni. Nel 2017 è stato scoperto un bug che consentiva a chiunque di accedere a un qualsiasi account semplicemente conoscendo la data di nascita del suo legittimo proprietario. Nel 2016 la conferma di un hack da parte di Time Inc, gruppo controllato da Meredith Corporation che ha acquisito il servizio. L’era d’oro della creatura di Tom Anderson (il primo amico di tutti i nuovi utenti MySpace) sembra ormai solo un lontano ricordo.