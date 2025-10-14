Nano Banana arriva su Google Search, NotebookLM e Foto

Nano Banana è diventato virale il mese scorso e Google ha fatto quello che tutte le aziende tech fanno quando qualcosa funziona: piazzarlo ovunque sia possibile. L’editor di immagini AI sta per sbarcare su Search, NotebookLM e Google Foto.

L’integrazione più interessante, e forse l’unica davvero sensata, è quella con NotebookLM. Nano Banana può trasformare le panoramiche video, applicando sei nuovi stili grafici come acquerello e anime. Ora genera anche illustrazioni contestuali basate sulle fonti e c’è una nuova opzione chiamata Briefs per creare micro-video.

Per chi non conosce NotebookLM, è uno strumento che genera automaticamente riassunti, podcast e persino video dai documenti caricati. Può anche creare presentazioni narrate con immagini. È utile per gli studenti che devono riassumere pagine infinite di materiale o per i professionisti che vogliono trasformare report noiosi in contenuti con sex appeal. L’aggiunta di Nano Banana dovrebbe rendere i contenuti meno anonimi.

L’integrazione con Google Search offre nuovi modi per creare e modificare immagini direttamente dall’app ufficiale. È possibile usare un prompt di chat per chiedere al bot di creare una versione stilizzata di un’immagine esistente. Tipo: Trasforma questa foto in stile acquerello o Trasforma questa immagine in anime . Si può anche scattare foto direttamente con Google Lens e poi modificarla tramite AI, senza mai uscire dall’ecosistema Google.

La funzione è attualmente disponibile solo in inglese per gli utenti statunitensi. Altri paesi e lingue arriveranno prossimamente.

Google è stata vaga sull’integrazione con Foto. Si limita a dire che Nano Banana sarà disponibile sulla piattaforma “nelle prossime settimane” e promette maggiori dettagli presto. Considerando che Nano Banana è un editor di immagini e Google Foto è un servizio per archiviare e organizzare foto, probabilmente si tratterà di modificare le immagini già caricate.

Forse si potranno applicare stili AI alle vecchie foto, trasformare album interi in versioni acquerello o anime, generare collage artistici automatici. O forse Google aggiungerà funzioni completamente diverse che non abbiamo ancora immaginato. Per ora sono solo speculazioni.

Ma considerando che Google Foto ha già Magic Eraser, editing AI avanzato e altre funzionalità simili, l’aggiunta di Nano Banana non è esattamente una svolta.

La funzione Video Overviews di NotebookLM genera automaticamente video esplicativi dai documenti caricati. È comodo per chi deve studiare o presentare materiale complesso senza passare ore a creare slide. L’integrazione con Nano Banana aggiunge sei stili grafici: acquerello, anime e altri quattro che Google non ha ancora specificato. L’idea è rendere i video meno generici, più personalizzati, più accattivanti a livello visivo.

È un miglioramento sensato. I video generati automaticamente tendono ad avere tutti lo stesso look impersonale. Aggiungere stili artistici li rende più distintivi e probabilmente più piacevoli da guardare. Se si deve presentare un progetto scolastico o una proposta di lavoro, meglio avere qualcosa che sembra fatto con cura invece di un template standard che non sa di nulla.

Briefs, micro-video per chi ha fretta

NotebookLM introduce anche Briefs, una nuova opzione per creare micro-video. I dettagli sono scarsi, ma immaginiamo siano versioni ultra-condensate delle panoramiche video, tipo dei TikTok educativi generati automaticamente dai propri documenti. La funzione perfetta per l’era dell’attenzione ridotta. Non si ha tempo di guardare un video di dieci minuti? Ecco uno di trenta secondi con i punti chiave.

Accesso prioritario per gli utenti Pro

L’aggiornamento basato su Nano Banana per NotebookLM sarà disponibile per gli utenti Pro questa settimana. Tutti gli altri dovranno aspettare le prossime settimane.