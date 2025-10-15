Nano Banana su NotebookLM, documenti in video con 6 stili

Le Video Overview di NotebookLM, la funzione che trasforma appunti e PDF in video narrati, ha appena ricevuto un aggiornamento che aggiunge sei stili artistici diversi grazie a Nano Banana, il modello di generazione immagini di Gemini con il nome più assurdo del 2025. Ora si può trasformare quel report aziendale di 50 pagine in un video narrato che sembra un acquerello giapponese, un anime, o un poster vintage…

Le Video Overview esistevano già, ma erano visivamente generiche. Testo su sfondo, forse qualche transizione, niente che facesse fermare lo scroll. Ora Nano Banana genera illustrazioni contestuali basate sui propri documenti, rendendo i video meno simili a presentazioni in PowerPoint fatte alle tre di notte.

NotebookLM trasforma i documenti in video con 6 stili artistici grazie a Nano Banana

Google offre sei stili tra cui scegliere: Acquerello, Papercraft, Anime, Lavagna, Retro Print ed Heritage. Acquerello è delicato, sfumato, perfetto per documenti che vogliono sembrare artistici e riflessivi. Papercraft ha quel look fatto a mano con texture tridimensionale. Anime è… beh, è anime. Se il proprio documento parla di meccanica quantistica e si vuole rendere più simile a un manga, questa è la scelta giusta.

Lavagna ricrea l’estetica delle lavagne tipo Khan Academy, pulita ed educativa. Retro Print ha quel vibe vintage stampato, come vecchie riviste scientifiche degli anni ’60. Heritage sembra roba d’archivio storico, perfetto per documenti che vogliono sembrare importanti e autorevoli.

Non sappiamo ancora quanto questi stili siano personalizzabili o se Google sceglie automaticamente in base al contenuto. Probabilmente c’è un mix: suggerimento automatico con possibilità di modifica manuale.

Due formati

Oltre agli stili visivi, NotebookLM ora offre due formati di video:

Spiegazione : video strutturato e completo basato sui propri documenti, per una comprensione approfondita. È quello che esisteva già, solo ora con una grafica migliore.

: video strutturato e completo basato sui propri documenti, per una comprensione approfondita. È quello che esisteva già, solo ora con una grafica migliore. Brief: nuovo formato per cogliere rapidamente le idee principali. TikTok ha insegnato a tutti che l’attenzione è una risorsa limitata, quindi Google offre versioni condensate per chi ha fretta.

Personalizzare con i prompt

È possibile personalizzare i video con prompt testuali, come ad esempio: Trasforma queste ricette in un video facile da seguire, concentrandoti sui tempi di preparazione e sulle fasi di cottura. È utile quando si ha un documento lungo ma interessa solo una sezione specifica. Invece di generare un video di tutto e poi cercare la parte rilevante, basta dire all’AI cosa serve e lei lo fa.

Come si usa

Per creare un video, basta caricare i documenti su NotebookLM, cliccare “Video Overview“, selezionare l’icona matita per personalizzare, scegliere formato e lo stile, aggiungere un prompt specifico, se necessario e aspettate che il video venga generato mentre si fa altro.

L’aggiornamento parte questa settimana per gli utenti Pro di NotebookLM, poi sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.