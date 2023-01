Coppa Italia: come vedere Napoli-Cremonese in streaming

Napoli-Cremonese è il match di Coppa Italia valido per gli ottavi di finale che vede scendere in campo, sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona, la capolista del campionato e la squadra lombarda ora guidata dal nuovo allenatore Ballardini, dopo l’esonero di Baldini. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di martedì 17 gennaio. Si tratta di una gara secca, senza andata e ritorno: dunque, in caso di parità al 90esimo, si andrà ai supplementare e poi agli eventuali rigori.

Napoli-Cremonese di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Infinity, anche dall’estero connettendosi al servizio mediante NordVPN. Inoltre, è trasmessa in TV in chiaro su Canale 5.

Da una parte gli uomini di Spalletti, reduci da una vittoria netta in Serie A sui rivali storici della Juventus. Dall’altra i grigiorossi alla ricerca di riscatto, dopo una prima parte di campionato decisamente sotto le aspettative, ora sotto la guida di un nuovo mister. Ecco le probabili formazioni schierate in campo al calcio d’inizio, con i padroni di casa che quasi certamente opereranno un pesante turnover dando spazio alle riserve.

Napoli: Sirigu, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Ndombele, Demme, Elmas, Lozano, Simeone, Raspadori;

Cremonese: Carnesecchi, Hendry, Aiwu, Lochoshvili, Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata, Buonaiuto, Afena-Gyan, Ciofani.

Chi lo desidera, può guardare Napoli-Cremonese di Coppa Italia in diretta streaming e con telecronaca in italiano anche dall’estero, semplicemente connettendosi alla piattaforma Mediaset Infinity attraverso NordVPN (oggi in forte sconto). In questo modo, il servizio assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

