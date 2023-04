Come vedere Napoli-Verona in streaming (Serie A)

Napoli-Verona può sembrare a una prima analisi superficiale la più classica delle sfide già decise in partenza: da una parte la capolista, in campo al Diego Armando Maradona di fronte ai propri tifosi e lanciata verso la conquista dello scudetto, dall’altra una squadra in zona retrocessione. Attenzione però al possibile testacoda. Il fischio d’inizio, per la giornata 30 di Serie A, è in programma alle ore 18:00 di sabato 15 aprile, con streaming in esclusiva su DAZN per vivere in diretta le emozioni del match.

Serie A: guarda Napoli-Verona in streaming

A guidare la classifica sono proprio i partenopei con 74 punti, ben 16 di vantaggio sulla diretta inseguitrice Lazio. Situazione ben diversa per i veneti, terzultimi a 22 punti e in piena lotta per la salvezza, con una vittoria però ottenuta nell’ultimo turno e la volontà di rovinare la festa agli avversari.

I tifosi possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico affidato alla voce di Andrea Stramaccioni.

Diamo ora uno sguardo alle possibili scelte dei due tecnici, Spalletti e Zaffaroni. Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia;

Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hien, Ceccherini, Faraoni, Terracciano, Tameze, Doig, Duda, Ngonge, Gaich.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi si trova all’estero, ma desidera comunque vedere Napoli-Verona con telecronaca in italiano: la piattaforma garantisce infatti la portabilità transfrontaliera. Se la connessione avviene mediante reti aperte o condivise, come quelle degli alberghi, è però buona norma prestare attenzione alla sicurezza.

Consigliamo una soluzione dedicata, come quella di NordVPN (oggi in forte sconto), per la protezione di dati e privacy. Il pacchetto include tutto ciò che serve: non solo la celebre Virtual Private Network con server a livello globale, ma anche gestore password, spazio sul cloud e antivirus. Torna utile per qualsiasi attività svolta online, streaming compreso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.