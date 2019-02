Le meraviglie della Terra in un libro interattivo

168 pagine contenenti 69 immagini della Terra catturate dallo spazio: il volume Earth pubblicato dalla NASA raccoglie scatti del nostro pianeta osservato dall’alto. È disponibile per l’acquisto nella sua versione cartacea, ma anche in download gratuito (i link sono riportati a fondo articolo) e accessibile sotto forma di libro interattivo da sfogliare all’interno di qualsiasi browser.

Earth, il libro NASA sulla Terra

Dai campi di lava che disegnano i paesaggi islandesi fino alle vette sudamericane della Patagonia, con sezioni dedicate all’atmosfera, all’acqua, alla zone emerse, ai ghiacci e alla neve. A rendere ancor più interessante il volume la spiegazione della tecnologia impiegata per acquisire ognuna delle fotografie proposte, la data di scatto e il satellite che l’ha catturata. In alcuni casi a immortalarle sono stati gli astronauti presenti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, in modalità completamente manuale, armati di reflex e teleobiettivo. Ne riportiamo di seguito un paio di esempi.

Mentre il genere umano guarda a Marte come alla prossima frontiera nella conquista dello spazio (l’ipotesi di una colonizzazione è discussa ormai da tempo), l’agenzia statunitense ci ricorda quanto ha da offrire il nostro pianeta, proponendocene alcuni scorci da un punto di vista atipico. Così Lawrence Friedl, direttore del programma Applied Sciences della NASA, commenta l’iniziativa.

Le spettacolari immagini in questo libro ci ricordano la maestosa bellezza del nostro mondo. Speriamo possano ispirare chiunque a esplorare, comprendere e apprezzare il pianeta che chiamiamo casa.

Download e versione interattiva

In chiusura, come promesso, sono elencati i link utili per il download del libro nei suoi vari formati (da scaricare su computer, smartphone, tablet o eBook reader) e quelli per l’accesso alla versioni online. Chi lo desidera può acquistarne una copia cartacea con copertina rigida in stoffa sullo store NASA, al prezzo di 53,00 dollari.