NASA Ingenuity: quattro voli marziani in 30 giorni

Dopo l’atterraggio di emergenza che ha interrotto il 53esimo volo del 22 luglio, Ingenuity non si più fermato. Il piccolo elicottero, compagno di viaggio del rover Perseverance, ha completato altri tre voli (quattro considerando quello di test del 3 agosto). Il più recente era previsto per ieri, ma la NASA non ha ancora fornito i dettagli.

Quattro voli in 30 giorni

A causa di un problema software, Ingenuity ha effettuato un atterraggio di emergenza il 22 luglio, interrompendo il 53esimo volo. Il successivo volo è servito solo per testare il funzionamento dell’elicottero (nessun spostamento orizzontale). Il 12 agosto ha completato il 55esimo volo coprendo una distanza di 264 metri.

Il 56esimo volo è stato invece completato il 25 agosto (410 metri), mentre il 57esimo è avvenuto il 3 settembre (217 metri). Il flight log non riporta ancora i dati del 58esimo volo previsto per l’11 settembre. Ingenuity doveva coprire una distanza di 171,38 metri volando verso nordovest.

La NASA scrive che gli obiettivi erano due: riposizionare l’elicottero e scattare immagini scientifiche. In pratica deve anticipare Perseverance per effettuare un sopralluogo aereo della zona e individuare eventuali ostacoli. Il rover deve ancora trovare la roccia adatta per prelevare il 21esimo campione (il 20esimo è stato raccolto a fine giugno), risalendo il delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il cratere Jezero.

A proposito di Perseverance, la NASA ha comunicato la fine dell’esperimento effettuato con MOXIE, un dispositivo del rover in grado di generare ossigeno. MOXIE ha generato 122 grammi di ossigeno in totale con un picco di 12 grammi all’ora e una purezza del 98%. L’ossigeno è stato prodotto con un processo elettrochimico che separa un atomo di ossigeno da ogni molecola di anidride carbonica presente nell’atmosfera marziana.