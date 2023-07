Ingenuity telefona a casa dopo il 52esimo volo

Dopo oltre due mesi di blackout, Ingenuity ha “telefonato a casa”. Il piccolo elicottero ha contattato il controllo missione del Jet Propulsion Laboratory, confermato il completamento del 52esimo volo su Marte. Come ipotizzato, la NASA ha spiegato che l’orografia del terreno ha ostacolato le comunicazioni con Perseverance.

Ingenuity è ancora attivo

Ingenuity aveva completato il 51esimo volo il 22 aprile, come si può leggere nel flight log. Tre giorni dopo, la NASA aveva pubblicato i dati relativi al 52esimo volo previsto per il 26 aprile.

A fine maggio, l’agenzia spaziale statunitense ha spiegato i motivi per cui l’elicottero aveva perso il contatto con il rover tra il 49esimo e il 50esimo volo. Perseverance agisce come un ponte radio, quindi deve “vedere” il suo compagno di viaggio, altrimenti il controllo missione sulla Terra non può inviare comandi e ricevere dati (telemetria e immagini).

Il blackout di oltre due mesi (63 giorni per l’esattezza) è stato causato dalla presenza di una collina. Ingenuity ha perso il collegamento con il rover durante la fase di atterraggio del 52esimo volo effettuato il 26 aprile. Il contatto è stato ripristinato il 28 giugno, quando Perseverance ha scalato la collina e “rivisto” l’elicottero.

Are you there, Earth? It’s the #MarsHelicopter. 👋 Ingenuity has reestablished contact with @NASAPersevere following two months of radio silence. 🔗 https://t.co/eQylNmtaaW pic.twitter.com/zcdeiuyBwQ — NASA JPL (@NASAJPL) June 30, 2023

Ingenuity ha percorso circa 363 metri in 139 secondi (il flight log non è stato ancora aggiornato). Nei prossimi giorni verrà effettuato il 53esimo volo che porterà l’elicottero verso una zona ad ovest, dove si dirigerà anche Perseverance per cercare la roccia dalla quale prelevare un nuovo campione (il 21esimo).