Ingenuity: problemi di comunicazione con l'elicottero

Ingenuity ha completato il 51esimo volo su Marte il 22 aprile. La NASA aveva pianificato il 52esimo volo per il 26 aprile, ma da oltre un mese non ci sono aggiornamenti sulla missione. Un post pubblicato sul blog ufficiale permette di fare alcune ipotesi.

Problemi di comunicazione?

Dopo aver completato la prima parte della missione all’interno del cratere Jezero, Perseverance e Ingenuity hanno iniziato la perlustrazione del delta del fiume che scorreva sul Pianeta Rosso miliardi di anni fa (un nuovo campione di roccia è stato raccolto all’inizio di aprile). Il terreno è meno pianeggiante e ciò comporta più rischi, sia per l’atterraggio dell’elicottero che per le comunicazioni con il rover (che funziona da ponte radio), come aveva spiegato la NASA.

Il collegamento con Ingenuity è stato perso tra il 49esimo e il 50esimo volo. Il tentativo di scaricare i dati della telemetria è fallito più volte, in quanto l’elicottero non comunicava con il rover. Ciò era dovuto allo stato a basso consumo che viene attivato durante la notte marziana (il “risveglio” avviene la mattina successiva) e alla presenza di rocce che hanno ostacolato il segnale radio, come si può vedere nella mappa (i puntini rossi indicano la perdita della comunicazione):

La comunicazione è stata ripristinata circa una settimana dopo, consentendo l’invio dei comandi per eseguire il 50esimo volo. Come detto, il 52esimo volo era previsto per il 26 aprile, ma la NASA non ha spiegato ancora il motivo del ritardo. Probabilmente, l’orografia del terreno ha nuovamente ostacolato il segnale radio oppure la polvere che ricopre il pannello solare non permette di caricare la batteria fino al livello minimo necessario per il volo.