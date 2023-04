Perseverance raccoglie un nuovo campione di roccia

Mentre sulla Terra proseguono i preparativi per la missione Artemis II, Perseverance ha raccolto su Marte un nuovo campione di roccia, il primo della Delta Top Campaign che avrà luogo all’interno del delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il cratere Jezero. Ingenuity ha invece completato con successo il 49esimo volo, ottenendo due record.

Perseverance e Ingenuity continuano la missione

Prima di iniziare la nuova campagna esplorativa, Perseverance ha creato il deposito di campioni nella regione Three Forks, lasciando sul terreno marziano 10 contenitori che verranno prelevati in caso di necessità durante la missione Mars Sample Return.

Dopo aver risalito il delta del fiume, il rover ha raccolto il campione Melyn dalla roccia Berea (il sedicesimo su 19 totali). Gli scienziati della NASA hanno scelto questa roccia in quanto è sedimentaria e ricca di carbonati in grado di conservare forme di vita fossilizzate. Dato che i carbonati si formano in presenza di acqua, il campione potrebbe fornire anche indicazioni sui cambiamenti climatici.

Mentre Perseverance si dirige verso l’area denominata Castell Henllys, Ingenuity effettuerà diversi voli per mantenere la distanza minima necessaria alle comunicazioni (il rover funziona come una stadio radio base). L’elicottero ha completato il 49esimo volo due giorni fa, comprendo una distanza di 282 metri in circa 142,7 secondi.

Ingenuity ha battuto due precedenti record, raggiungendo la quota massima di 16 metri e una velocità di 6,5 m/s, ovvero 23,4 Km/h. Per un elicottero che doveva volare solo 5 volte si tratta ovviamente di un risultato molto importante.