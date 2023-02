Perseverance e Ingenuity continuano la missione

Perseverance ha completato la creazione del deposito di campioni che verrà utilizzato in caso di emergenza. Il rover ha scattato una foto ricordo prima di iniziare la nuova Delta Top Campaign, in compagnia di Ingenuity. L’elicottero era pronto per il 43esimo volo, ma la NASA non ha ancora aggiornato il flight log.

Perseverance e Ingenuity continuano il viaggio

La creazione del deposito è iniziata il 21 dicembre 2022 e terminata il 29 gennaio 2023. Perseverance ha rilasciato 10 contenitori sul terreno marziano (sette con campioni di roccia, uno con regolite, uno con atmosfera e uno testimone) nella regione Three Forks, seguendo un percorso prestabilito.

Il rover ha usato la Mastcam-Z per scattare un foto ricordo, sulla quale la NASA ha indicato la posizione dei contenitori.

Questi campioni verranno prelevati da due elicotteri (simili ad Ingenuity, ma con le ruote), se Perseverance non riuscirà a consegnare al Sample Retrieval Lander quelli conservati nella sua “pancia” durante la missione Mars Sample Return. Il rover è ora in viaggio verso l’interno del delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il cratere Jezero.

Tra qualche giorno inizierà quindi la Delta Top Campaign. Ingenuity precederà il rover per svolgere il suo compito, ovvero l’individuazione di eventuali ostacoli. Nonostante la varie vicissitudini descritte dalla NASA, tra cui la rottura dell’inclinometro durante il rigido inverno marziano, l’elicottero ha già completato 42 voli. Il 43esimo era previsto per l’11 febbraio, ma non ci sono ancora dati ufficiali.

La nuova campagna rappresenterà una sfida maggiore per i due compagni di viaggio, in quanto il terreno è più impervio (più difficile trovare aree di atterraggio) e potrebbero esserci interruzioni delle comunicazioni tra Perseverance e Ingenuity. Questa è la loro attuale posizione: