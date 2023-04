Artemis II: ecco gli astronauti che raggiungeranno la Luna

Come anticipato a fine marzo, NASA e CSA hanno annunciato i quattro astronauti che faranno parte della missione Artemis II e che raggiungeranno la Luna (probabilmente nel mese di novembre 2024). La missione avrà una durata di circa 10 giorni. Prima di iniziare il viaggio verso la Luna sono previsti due giorni di test dei sistemi della navicella Orion.

I quattro astronauti della missione Artemis II

Gli astronauti sono stati annunciati durante un evento organizzato a Ellington Field nelle vicinanze del Johnson Space Center a Houston (Texas). L’equipaggio della missione Artemis II è composto dal Comandante Reid Wiseman (Stati Uniti), dal pilota Victor Glover (Stati Uniti), dalla specialista di missione Christina Hammock Koch (Stati Uniti) e dallo specialista di missione Jeremy Hansen (Canada).

Per Wiseman sarà il secondo viaggio nello spazio, in quanto ha trascorso 165 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Expedition 41). Secondo volo anche per Glover (168 giorni sulla ISS con Expedition 64). È stato anche il pilota della Crew-1 di SpaceX. Anche per Koch sarà il secondo viaggio, in quanto ha preso parte alle Expedition 59/60/61, stabilendo il record mondiale di permanenza nello spazio per una donna (328 giorni). È stata inoltre la prima donna ad eseguire una passeggiata spaziale. Prima volta nello spazio, infine, per Hansen.

Come si può vedere nell’immagine, la navicella Orion seguirà una traiettoria a forma di 8. Non verrà completata un’orbita intorno alla Luna (la distanza massima dalla superficie sarà di circa 10.300 Km). Dopo circa 10 giorni, gli astronauti ritorneranno sulla Terra. La navicella ammarerà nell’Oceano Pacifico al largo di San Diego. La missione Artemis III è prevista per dicembre 2025 (se il lander Starship di SpaceX sarà pronto).