Perseverance e Ingenuity: due anni su Marte

Perseverance e Ingenuity hanno da poco festeggiato i due anni di permanenza su Marte. Il rover ha recentemente completato la creazione dei deposito dei campioni e si prepara per la nuova campagna esplorativa. L’elicottero ha invece effettuato il 44esimo volo ed è pronto per il 45esimo. La NASA ha pubblicato un post con alcuni interessanti dati statistici.

Perseverance celebra i due anni su Marte

Perseverance è arrivato sul pianeta rosso il 18 febbraio 2021. L’atterraggio è avvenuto all’interno del cratere Jezero. Nel corso dei mesi successivi ha raccolto diversi campioni di roccia (ignea e sedimentaria), alcuni dei quali verranno riportati sulla Terra per essere studiati. Finora il rover ha percorso circa 15 Km ed eseguito numerose misurazioni scientifiche con gli strumenti di bordo.

Perseverance ha sparato 230.554 colpi di laser con la SuperCam per analizzare la composizione chimica delle rocce, effettuato 662 registrazioni audio ed eseguito 33 osservazioni con lo spettroscopio di SHERLOC. Il braccio robotico è stato aperto e chiuso 64 volte, il trapano alla sua estremità è stato usato 39 volte, mentre le punte sono state cambiate 48 volte.

Le nove fotocamere del rover hanno scattato oltre 166.000 immagini in totale. Quella più utilizzata è la Mastcam-Z (86.660 foto) che può anche generare immagini 3D.

Perseverance è ora in viaggio per risalire il delta del fiume che miliardi di anni fa alimentava il cratere Jezero. Ingenuity precederà il rover per esaminare la zona dall’alto. Con il 45esimo volo, previsto per oggi, coprirà una distanza di circa 492 metri in circa 139,6 secondi, raggiungendo una quota massima di 12 metri. Questa è la loro attuale posizione: