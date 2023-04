Ingenuity completa il 50esimo volo su Marte

Doveva volare solo 5 volte, ma il piccolo elicottero ha superato ogni aspettativa. Ingenuity ha completato con successo il 50esimo volo su Marte. Lo storico traguardo è stato raggiunto il 13 aprile. Nel flight log viene riportato anche un altro record, quello della massima altitudine, ovvero 18 metri. La NASA ha sottolineato che la zona attuale rappresenta un rischio maggiore, sia per l’atterraggio che per le comunicazioni con il rover Perseverance.

Traguardo storico, ma la missione continua

Ingenuity è arrivato su Marte il 18 febbraio 2021, insieme a Perseverance. Il primo volo è stato effettuato il 19 aprile 2021 (solo un decollo verticale fino a 3 metri di altezza). Il primo spostamento orizzontale è stato completato tre giorni dopo. La NASA voleva verificare se ci sono le condizioni per volare sul Pianeta Rosso (l’atmosfera è molto rarefatta). L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto e ora l’elicottero viene usato per sorvolare le aree prima dell’arrivo del rover.

I dati e le immagini raccolte da Ingenuity permetteranno agli ingegneri di migliorare il design dei futuri elicotteri, come i due che verranno utilizzati nella missione Mars Sample Return. Con il 50esimo volo è stata coperta una distanza di circa 322 metri. Come si vede nell’immagine, Ingenuity si trova accanto al cratere Belva.

Dopo aver lasciato il terreno pianeggiante del cratere Jezero, Ingenuity ha volato 11 volte su un terreno pieno di rocce, colline e dune di sabbia. Ci sono quindi maggiori rischi per l’atterraggio e per le comunicazioni con il rover. Recentemente è stato aggiornato il software di navigazione, ma ogni volo è come un “terno al lotto”.

Il numero dei voli aumenterà nei prossimi giorni perché l’elicottero non può allontanarsi troppo da Perseverance (che può percorrere centinaia di metri grazie alla funzionalità di navigazione automatica). La NASA sottolinea però che alcuni componenti iniziano a mostrare segni di usura, quindi la missione di Ingenuity potrebbe finire da un momento all’altro.