Ingenuity: atterraggio di emergenza con il volo 53

Ingenuity ha completato il 53esimo e 54esimo volo tra il 22 luglio e il 3 agosto. Nel flight log si possono notare due “stranezze”, ovvero la breve durata del volo 53 e la distanza nulla del volo 54. La NASA ha spiegato che l’elicottero ha perso l’orientamento, quindi è stato effettuato un atterraggio di emergenza.

Con il 53esimo volo del 22 luglio dovevano essere percorsi 203,1 metri verso nord in 136,82 secondi ad una velocità massima di 2,5 m/s. Ingenuity doveva quindi scendere ad una quota di 2,5 metri, scattare foto di un rilievo roccioso, risalire a 10 metri e quindi toccare il suolo marziano.

L’elicottero ha invece coperto una distanza di 142,5 metri in 74,9 secondi prima di effettuare un atterraggio di emergenza. Gli ingegneri della NASA affermano che ciò è avvenuto a causa della mancata sincronizzazione tra le immagini catturate dalla fotocamera di navigazione e i dati dell’unità di misura inerziale che stima la posizione, la velocità e la direzione di Ingenuity.

After experiencing an off-nominal scenario during Flight 53, the #MarsHelicopter worked as planned to execute an immediate safe landing. Shortly after, Ingenuity went on to complete Flight 54 with no issues, even spotting its buddy @NASAPersevere. https://t.co/SEh5NWTzjA pic.twitter.com/jK9T77fM5I

