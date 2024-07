Come la NASA e SpaceX abbatteranno la ISS dopo il ritiro

SpaceX utilizzerà una capsula potente e potenziata per deorbitare la Stazione Spaziale Internazionale una volta che il tempo sarà scaduto per il laboratorio. La NASA e l’azienda di Elon Musk hanno illustrato mercoledì il piano per bruciare la ISS al rientro e far precipitare ciò che resta nell’oceano, idealmente all’inizio del 2031, quando raggiungerà il traguardo dei 32 anni.

L’agenzia spaziale ha rifiutato altre opzioni, come smontare la stazione e riportare tutto a casa o consegnare le chiavi a qualcun altro.

Come sarà il Deorbit Vehicle di SpaceX

La navicella spaziale (US Deorbit Vehicle) da 843 milioni di dollari che SpaceX sta progettando per abbattere la Stazione Spaziale Internazionale alla fine del decennio, sarà una versione superpotenziata della sua capsula Dragon, utilizzata oggi per trasportare astronauti e carichi in orbita.

Perché sbarazzarsi della stazione spaziale?

La Stazione Spaziale Internazionale sta già mostrando i segni dell’età. La Russia e gli Stati Uniti hanno lanciato i primi pezzi alla fine del 1998 e gli astronauti si sono trasferiti due anni dopo. L’Europa e il Giappone hanno aggiunto i loro segmenti e il Canada ha fornito bracci robotici. La NASA ritiene che la stazione durerà almeno fino al 2030.

L’obiettivo è che le aziende private lancino le proprie stazioni spaziali entro quella data, con la NASA come uno dei tanti clienti. Questa strategia – già in atto per le consegne di carichi ed equipaggi della stazione – libererà la NASA per concentrarsi sui viaggi sulla Luna e su Marte.

Perché la NASA non vuole ripotare la Stazione Spaziale Internazionale sulla Terra?

La NASA ha preso in considerazione l’idea di smantellare la stazione spaziale e di trasportarne i pezzi sulla Terra, oppure di lasciare che le aziende private recuperassero le parti per i loro avamposti pianificati. Ma la stazione non è mai stata concepita per essere smontata in orbita, secondo la NASA, e qualsiasi sforzo di questo tipo sarebbe costoso e anche rischioso per gli astronauti che si occuperebbero dello smontaggio.

Un’altra opzione sarebbe quella di portare la stazione vuota in un’orbita più alta e più stabile. Ma anche questa opzione è stata scartata a causa dei problemi logistici e dell’aumento del rischio di spazzatura spaziale.

La NASA vuole garantire un rientro sicuro in un’area remota del Pacifico meridionale o forse nell’Oceano Indiano, il che significa lanciare una navicella che si agganci alla stazione e la diriga verso una “tomba acquatica”. La NASA prevede che alcuni pezzi più densi sopravviveranno, con dimensioni che vanno da un forno a microonde a una berlina, in uno stretto campo di detriti lungo 1.200 miglia.

Che aspetto avrà la navicella per la dismissione della ISS

SpaceX prevede di utilizzare una normale capsula Dragon, quella che trasporta rifornimenti e astronauti alla stazione spaziale, ma con un bagagliaio molto più grande che ospita un numero record di 46 motori e più di 35.000 libbre di carburante. Sarah Walker di SpaceX afferma che la sfida consisterà nel creare un veicolo spaziale abbastanza potente da guidare la stazione spaziale resistendo al tempo stesso agli strattoni e alle forze derivanti dall’aumento della resistenza atmosferica durante la discesa finale.

La capsula verrebbe lanciata 18 mesi prima della prevista scomparsa della stazione. Gli astronauti sarebbero ancora a bordo mentre viene gradualmente abbassata. Sei mesi prima della distruzione della stazione, l’equipaggio abbandonerebbe la nave e tornerebbe a casa. Una volta che la stazione sarà scesa a circa 137 miglia, il Dragon la farà precipitare quattro giorni dopo.

Cosa si salverà della Stazione Spaziale Internazionale

La NASA vuole riportare indietro alcuni piccoli oggetti dall’interno della stazione spaziale per esporli in un museo, come la campana e i registri della nave, pannelli con patch e altri ricordi. Questi potranno essere portati a terra con le navi di rifornimento di SpaceX negli ultimi due anni. “Purtroppo non possiamo portare a casa oggetti molto grandi“, ha dichiarato Ken Bowersox della NASA. “La parte emotiva di me vorrebbe provare a salvarne qualcuno“, ma l’approccio più pratico è quello di abbattere tutto in un unico colpo“.