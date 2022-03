Nasce oggi il Microsoft for Startups Founders Hub

Gli startupper di tutto il mondo hanno oggi una nuova opportunità a disposizione: si tratta di una mano tesa da Microsoft a questo nuovo mondo, offrendo risorse di vario tipo per consentire ai migliori imprenditori in erba di poter trovare terreno fertile su cui coltivare le proprie idee di business.

Il progetto prende il nome di Microsoft for Startups Founders Hub: si tratta di una piattaforma ideata per accompagnare un’idea embrionale verso la sua piena, completa e soddisfacente realizzazione. Microsoft, da parte sua, mette a disposizione quanto nelle possibilità del gruppo per tentare di regalare un futuro alle migliori intuizioni ed ai team più performanti.

Microsoft for Startups Founders Hub

Microsoft ricorda un dato che il mondo startup non può e non deve ignorare: il 90% delle aziende che nascono in questo contesto è fuori dal mercato entro il primo anno di attività. Gli ingredienti necessari, infatti, sono molte ed i primi mesi sono quelli più complessi per la ricerca di una identità aziendale, la ricerca delle risorse umane necessarie, l’accumulo delle risorse finanziarie essenziali e la proposta di mercato che dovrà rendere sostenibile l’iniziativa.

Microsoft ha creato la propria piattaforma per tentare di facilitare questo percorso mettendo in tavola tre obiettivi:

Rendere disponibile l’innovazione a tutti , eliminando le tradizionali barriere di ingresso come ad esempio i requisiti per attrarre venture capital o la validazione di una terza parte, per dare a ogni Founder le stesse possibilità indipendentemente dal suo background.

, eliminando le tradizionali barriere di ingresso come ad esempio i requisiti per attrarre venture capital o la validazione di una terza parte, per dare a ogni Founder le stesse possibilità indipendentemente dal suo background. Offrire maggiori vantaggi tecnologici : grazie all’accesso gratuito a GitHub e Microsoft Cloud e altri vantaggi da sbloccare nel tempo, la piattaforma vuole velocizzare il ciclo di sviluppo delle startup, dando loro supporto per quelle necessità tipiche delle nuove realtà imprenditoriali, collaborando con aziende innovative come OpenAI, leader mondiale nella ricerca e implementazione dell’AI, che ha sviluppato sistemi di intelligenza artificiale come GPT-3 e Codex, capaci di fornire vantaggi esclusivi alle startup.

: grazie all’accesso gratuito a GitHub e Microsoft Cloud e altri vantaggi da sbloccare nel tempo, la piattaforma vuole velocizzare il ciclo di sviluppo delle startup, dando loro supporto per quelle necessità tipiche delle nuove realtà imprenditoriali, collaborando con aziende innovative come OpenAI, leader mondiale nella ricerca e implementazione dell’AI, che ha sviluppato sistemi di intelligenza artificiale come GPT-3 e Codex, capaci di fornire vantaggi esclusivi alle startup. Accedere a programmi di mentoring, offrendo la possibilità di connettersi con esperti del settore e seguire training formativi incentrati sull’avvio e la rapida innovazione delle startup

Varie le tipologie di aiuto messe a disposizione declinando la posta in gioco sulla base del grado di maturazione della startup. In particolare, il gruppo di Redmond mette sul piatto crediti Azure per fare del cloud il baricentro di ogni idea e realizzazione.

A tutto ciò si aggiungono mentorship, guide tecniche e accesso ad ulteriori strumenti essenziali di sviluppo, tutti ovviamente estratti dal cilindro Microsoft. Per partecipare e attingere alle risorse messe a disposizione, il riferimento unico è questo.