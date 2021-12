Una notte nella casa di "Mamma ho perso l'aereo" con Airbnb

In questi giorni di avvicinamento al Natale, non ti piacerebbe passare una serata con i tuoi amici? Sai già chi invitare, cosa fare e come passare il tempo? E a maggior ragione se dovessi restare in solitudine, non ti piacerebbe passare una notte proprio in questa casa?

Tranquillo: molta adrenalina, ma alla fin fine non succederà niente. Se ti sembra un dejavù, infatti, è perché questa casa l'hai già vista molte volte e molto spesso proprio a Natale: si tratta della casa della famiglia McCallister, quella di “Mamma ho perso l'aereo“.

Puoi averla fin dai prossimi giorni: 4 ospiti al massimo, 2 camere da letto e tutta la casa a tua disposizione. Il prezzo non è ancora noto, ma le prenotazioni si apriranno il 7 dicembre su Airbnb: la casa si trova a Winnetka in Illinois, non lontano da Chicago. La famiglia dice che passerà i prossimi giorni a Parigi, ma questa volta non dimenticherà nessuno a casa.

Airbnb torna dunque a far parlare di sé con una iniziativa decisamente sopra le righe, per regalare un sogno agli appassionati di uno dei film più visti degli ultimi decenni. Soprattutto a Natale.

p.s. non ci sono notizie sui vicini di casa, ma non ci dovrebbero essere problemi nonostante le apparenze. Per ogni evenienza, in ogni caso, bastano pochi euro per portarsi a casa l'intera collezione e sapere a menadito come muoversi in quella casa piena di sorprese.