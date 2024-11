Natale o Capodanno negli USA? Vola con ITA Airways da 450 euro a/r

Se stai già pianificando un viaggio invernale oppure Capodanno all’estero, ITA Airways ha lanciato delle promozioni che potrebbero farti comodo. Per chi sogna gli Stati Uniti, la compagnia di bandiera propone voli Roma – New York da 450 euro andata e ritorno; chi, invece, vuole fuggire dal freddo per rifugiarsi sulle spiagge candide di Miami, potrà partire e tornare (sempre da Roma) a partire da 511 euro.

Countdown a Times Square? Biglietti da 450 euro a/r

I Paesi oltreoceano hanno un fascino tutto particolare, si sa. Specialmente in inverno. Con ITA Airways, puoi scegliere tra tante diverse destinazioni statunitensi: Chicago, Miami, New York, Washington, Boston, Los Angeles, San Francisco e Toronto, tanto per citarne alcune.

Anche per le località più gettonate, i prezzi sono davvero economici. Ad esempio, puoi partire da Roma verso New York da 450 euro, prezzo che include il volo di andata e quello di ritorno. I voli per Chicago partono da 556 euro (sempre a/r), mentre quelli per Miami da 511 euro.

Puoi trovare biglietti a prezzi piuttosto economici (sempre a partire da 400 euro in su, andata e ritorno) anche selezionando altri aeroporti in cui ITA Airways è operativa: Milano, Palermo, Catania, Napoli, Torino, Bari, Firenze e Venezia, ad esempio.

Se desideri passare il Natale sotto la neve degli Stati Uniti oppure fare il countdown a Times Square, questo è il momento giusto per prenotare il tuo biglietto, approfittando delle offerte ITA Airways verso il Nord America a partire da soli 450 euro a/r.