Natale, regali hi-tech last minute: 5 idee in offerta su Amazon

Tra meno di 48 ore sarà Natale, ma non è ancora troppo tardi per scegliere il regalo hi-tech da far trovare sotto l’albero. Qui è dove ti proponiamo 5 articoli in offerta su Amazon e con la consegna garantita entro domani, così da essere certi di avere tutto il tempo a disposizione per impacchettarli. Li puoi ordinare senza uscire di casa o durante la pausa caffè in ufficio, evitando il caos dei centri commerciali.

Cerchi un regalo di Natale last minute? Sei ancora in tempo

Partiamo dal tablet Android con display da 10 pollici in sconto a soli 99 euro. È perfetto per lo streaming e ha in dotazione accessori come la custodia, la tastiera che lo trasforma in un piccolo notebook e il mouse wireless. Non lasciarti sfuggire l’offerta.

Nella categoria Mini PC, il modello del marchio UXX acquistabile a soli 89 euro è un must have. Integra un processore Intel e ha in dotazione il sistema operativo Windows.

Perfetta per archiviare in modo sicuro e affidabile contenuti di ogni tipo, l’unità SSD esterna da 1 TB della gamma SK Hynix Beetle X31 in questo momento è al suo prezzo minimo storico. Arriva a 1.050 MB/s di velocità e il design è quello visibile qui sotto.

Il controller di ShanWan per gli smartphone Android e iOS, che li trasforma in una console da gaming portatile, è il più venduto su Amazon e oggi lo trovi in forte sconto grazie all’offerta a tempo che lo porta al suo prezzo minimo storico.

Se le idee fin qui proposte non hanno incontrato il tuo gradimento, c’è sempre l’opzione del buono regalo Amazon. Puoi scegliere tu l’importo e persino personalizzarne la grafica, aggiungendo un messaggio di auguri, decidendo se recapitarlo via email o tramite SMS e persino pianificandone la consegna, così che arrivi dopo la mezzanotte del 25 dicembre, come se a portarlo fosse Babbo Natale.