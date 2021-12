Ulefone Armor 11T: se cade, si rompe il Natale

Basta con i soliti telefoni carini che fanno belle fotine: a Natale regala (o regalati) uno smartphone rugged! Scegliendo il modello Ulefone Armor 11T 5G sei ancora in tempo per metterlo sotto l'albero e, in questo momento, puoi approfittare dell'offerta Amazon che lo propone con uno sconto totale di 120 euro sul prezzo di listino.

Natale RUGGED: smartphone 5G con termocamera a -120€

Allo sconto di 70 euro applicato in automatico se ne aggiunge un altro da 50 euro attivabile con il coupon che trovi nella scheda del prodotto, ti costa solo un click. Vediamo cosa lo rende un dispositivo degno di nota, con uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti: display da 6,1 pollici utilizzabile anche indossando i guanti, processore MediaTek Dimensity 800 5G con GPU HyperEngine 2.0, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, pieno supporto alle reti mobile 5G, fotocamere da 48 e 16 megapixel, NFC, WiFi, Bluetooth e batteria da 5.200 mAh. È ovviamente impermeabile grazie alla certificazione IP68 e resiste alle cadute (più che altro, fare attenzione al pavimento).

Vero e proprio punto di forza è la termocamera FLIR Leptop con tecnologia MSX in grado di rilevare oggetti, persone e animali in base alla loro temperatura, anche al buio, che può tornare utile tra le altre cose per la manutenzione di impianti elettrici e condutture.

Il sistema operativo installato su Ulefone Armor 11T 5G è Android. Oggi puoi acquistare lo smartphone al prezzo di 549,99 euro invece di 669,99 euro come da listino. La disponibilità immediata, con la consegna garantita entro domani con spedizione gratuita. E buon Natale.