Come migliorare la propria creatività e produttività

La creatività è un qualcosa che viene sempre molto premiata online e molti utenti ne sono talmente affascianti da volerla esternare secondo il proprio punto di vista. Gli strumenti necessari per farlo però, sono sempre molto costosi e purtroppo non alla portata di tutti. Per questo motivo abbiamo deciso di parlarvi delle offerte di fine anno di Wondershare, le quali arrivano anche a sconti pari a 276 euro sull'acquisto di prodotti singoli e in bundle. Vediamo subito di cosa si tratta.

Creatività e produttività: gli strumenti perfetti per esprimere se stessi

Iniziamo col dire che Wondershare offre da anni tantissimi tool specifici per migliorare la produttività e la creatività online. In particolare, sono tre i software maggiormente richiesti: EdrawMax, EdrawMind e EdrawInfo. Questi tre programmi vengono attualmente offerti in sconto, sia se acquistati singolarmente che in bundle. Tuttavia, le percentuali di offerta cambieranno in base alla propria scelta.

Ma partiamo da quella più interessante e che interessa il software EdrawMax. Si tratta infatti di un software dedicato al disegno digitale, dotato di migliaia di strumenti professionali e compatibile anche con le tavolette grafiche. Supporta più di 280 tipi di diagrammi, è compatibile con i file Visio, dispone di un catalogo molto ampio di modelli e materiali simbolici e offre la possibilità di condividere i propri lavori con chiunque e dovunque. Lo sconto riguarda il piano a vita ed è di 276 euro. Questo significa che con una singola spesa di 198,55 euro si potrà utilizzare il software (compreso di eventuali aggiornamenti) per sempre e senza rinnovo mensile.

Sconto di 161 euro invece per il piano a vita di EdrawMind, pensato per lo sviluppo di mappatura mentale e brainstorming. Inclusi nel prezzo ci saranno: 12 layout, 33 stili temi, più di 700 clip art e un sistema di gestione, ripristino e backup semplice e rapido.

Infine, acquistando il bundle dei piani a vita di EdrawMax e EdrawMind al prezzo di 248,90, si riceverà gratuitamente anche un anno di EdrawInfo, utile per generare innografie di ogni genere. Lo sconto in questo caso sarà di 40 euro rispetto al prezzo del bundle. Tutti i software potranno essere utilizzati senza limiti su Windows, macOS, Linux e anche tramite piattaforma Web.