Naviga al sicuro ovunque con CyberGhostVPN a soli 2€

CyberGhostVPN è la soluzione ideale per navigare in totale anonimato e proteggere le proprie informazioni online ovunque ci si trovi. Lo è ancor di più con l’ultima promo, che ti consente di avere un abbonamento di 2 anni e 4 mesi aggiuntivi in omaggio a soli 2,03€, con uno sconto dell’83%!

CyberGhostVPN: sconto dell’83% da non perdere

Sei spesso in giro e vuoi connetterti alle reti pubbliche dei centro commerciali, dei locali e degli aeroporti senza rischi? Oppure vuoi semplicemente goderti i tuoi contenuti preferiti senza incappare in fastidiosi limiti geografici? Sono i momenti in cui CyberGhostVPN torna utile, perché grazie alla cifratura AES a 256-bit e altre tecnologie di sicurezza all’avanguardia, come split tunneling e kill switch, puoi farlo in totale sicurezza. Puoi scegliere tra più 100 località diverse in 100 paesi, grazie alla gran quantità di server disponibili che ti permettono di accedere a qualsiasi servizio.

I tuoi dati sono in questo modo anche protetti da enti di terze parti, che di solito li collezionano. Informazioni personali come indirizzo IP, siti visitati, cronologia, durata delle sessioni e uso della larghezza di banda rimarranno private. Questi dati non vengono nemmeno raccolti da CyberGhost. La tua privacy è quindi garantita al 100% e a 360°.

CyberGhost VPN ti consente anche di connettere fino a 7 dispositivi con un singolo abbonamento. Sono compatibili la maggior parte degli ecosistemi diffusi e funziona su PC, portatili, smartphone, ma anche TV, console e router.

Come utilizzare CyberGhostVPN

La procedura è molto facile. Dopo aver acquistato l’abbonamento, tutto ciò che dovrai fare è accedere al tuo account tramite la pagina ufficiale. Da li, potrai scaricare il client andando nella sezione download. Dopo averlo installato nel tuo sistema, effettua quindi nuovamente l’accesso e imposta le opzioni per la privacy secondo le tue esigenze. Seleziona il server da cui vuoi collegarti e fai clic sul tasto “power” a destra per iniziare! Da questo momento navigherai in totale anonimato.

Se invece desideri installare CyberGhostVPN per smartphone o TV, ti basta scaricare l’app dallo store. Per i router dovrei inserire le impostazioni relative all’interno del pannello, ti consigliamo di seguire la guida disponibile dalla pagina dedicata del servizio.

Abbonati ora e metti al sicuro la tua privacy con CyberGhost!