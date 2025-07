Naviga in anonimo, blocca virus e pubblicità: tutto in uno a soli 1,59 euro al mese

Con un solo acquisto risolvi per sempre il problema della sicurezza digitale per i tuoi dispositivi. TotalVPN, al prezzo più basso dell’anno, offre infatti un pacchetto unico che include una VPN per navigare in anonimo, la protezione con antivirus integrato e il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi. Usufruendo adesso dell’offerta pagherai soltanto 1,59 euro al mese: un niente visti i vantaggi che otterrai.

Perché scegliere TotalVPN

Una volta attivata la promozione potrai subito sfruttare i grandi vantaggi di questa offerta. A cominciare dalla VPN con cui navigare in anonimo: la tua connessione sarà completamente crittografata, anche se stai utilizzando una rete WiFi pubblica, nascondendo la tua attività online agli altri e a chi potrebbe cercare di spiarti. Un espediente che è utile soprattutto, appunto, se utilizzi spesso reti WiFi pubbliche, come quelle di caffè ed aeroporti, in modo da proteggere principalmente le tue informazioni personali più importanti.

Ci sono poi dei vantaggi più dilettevoli, come la possibilità di accedere ai tuoi siti web preferiti ovunque ti trovi, a prescindere dalla censura che potrebbe essere applicata dal paese in cui ti trovi o per dare un’occhiata ai cataloghi stranieri delle piattaforme di streaming che utilizzi abitualmente.

Con oltre 50 server ultraveloci sparsi in tutto il mondo, utilizzare la VPN è semplicissimo grazie a una interfaccia chiara e immediata. In più, inclusi nel prezzo, avrai anche TotalAV, un antivirus che protegge il tuo PC da malware, virus e molto altro ancora e Total Adblock che rimuove automaticamente tutte le fastidiose pubblicità quando navighi in rete. Tutto questo a soli 1,59 euro al mese per un anno per uno sconto complessivo dell’80%,