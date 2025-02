Naviga in sicurezza con identità fittizie: approfitta di Surfshark's Alternative ID

Rispetto al passato essere connessi non è più una scelta, ma una necessità. Trascorriamo online molte delle nostre ore quotidiane, tra social, app, siti e piattaforme digitali. La sicurezza è quindi un’esigenza diffusa, anche se spesso sottovalutata. Tra le soluzioni a cui fare riferimento per proteggere la propria presenza online, Surfshark Alternative ID è sicuramente una delle più potenti. Non lo conosci? Ecco perché può davvero essere una svolta.

Genera identità temporanee per non rinunciare ai servizi digitali

Molte piattaforme on-line, servizi digitali ed e-commerce richiedono la creazione di un account per poter essere utilizzati. Eppure in questo modo immettiamo nel web i nostri dati sensibili che finiscono negli archivi dei data broker e, quindi, alle agenzie di telemarketing e potenzialmente anche agli hacker.

Surfshark Alternative ID è lo strumento innovativo che permette di continuare a usufruire di questi servizi digitali senza fornire i propri dati personali. In modo molto semplice Surfshark Alternative ID fa da tramite tra la piattaforma e l’utente, generando un’identità fittizia così che il fornitore dei servizi digitali non abbia i dati reali (li ha solamente Surfshark), i dati sensibili non finiscano in rete, e ogni comunicazione viene filtrata da Surfshark Alternative ID prima di essere inviata alla casella di posta elettronica reale.

Questa funzionalità si rivela particolarmente utile quando devi iscriverti a newsletter, provare nuovi servizi o effettuare acquisti online senza il timore che le tue informazioni vengano tracciate o rivendute a terzi.

Per avere Surfshark Alternative ID è sufficiente acquistare uno degli abbonamenti Surfshark, tutti in promozione con sconti elevati e tre mesi in omaggio. Alternative ID è incluso nel piano Surfshark Starter (a 3,19€ al mese con un risparmio del 79%), Surfshark One (a 3,39€ al mese con un risparmio dell’81%) e Surfshark One+ (a 6,09€ al mese con un risparmio del 71%). Prova Surfshark Alternative ID per 30 giorni e disdici in qualsiasi momento con la garanzia soddisfatti o rimborsati.