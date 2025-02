Naviga in sicurezza su tutti i dispositivi: scopri Norton 360 Advanced con VPN integrata

Si parla tanto di sicurezza online, ma spesso è difficile accedere a tutti gli strumenti necessari per garantirla. Antivirus, spyware, VPN e firewall sono solo alcune delle soluzioni essenziali per proteggere i propri dati, ma acquistare e attivare tutti questi servizi può risultare costoso e, in alcuni casi, le incompatibilità tra i vari strumenti ne riducono l’efficacia. Scopri come Norton Advanced 360 offre una soluzione completa per la sicurezza online, ora in promozione con il 66% di sconto.

Protezione completa online con Norton Advanced 360: ora con il 66% di sconto

Norton Advanced 360 è una suite completa pensata per proteggere tutta la famiglia con strumenti avanzati di sicurezza. L’abbonamento consente di proteggere fino a 10 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet, così da garantire una navigazione sicura e priva di rischi per tutti i membri della famiglia.

L’antivirus di Norton Advanced 360 offre una protezione avanzata contro le minacce informatiche attuali e future, evolvendosi costantemente per contrastare nuovi attacchi. Ma la sicurezza non si ferma qui: la suite include anche una VPN con crittografia avanzata per navigare in modo anonimo, il monitoraggio del Dark Web per rilevare eventuali furti di dati e un sistema di controllo dei profili social per individuare attività sospette.

Inoltre, con Norton Advanced 360 puoi proteggere la tua webcam da accessi non autorizzati e salvare i tuoi file più importanti nel cloud storage per evitare perdite di dati in caso di guasti o attacchi informatici. Inclusi nel piano ci sono anche un Password Manager per gestire in sicurezza le credenziali di accesso, strumenti di protezione per i minori e assistenza dedicata in caso di furti d’identità o frodi informatiche.

Approfitta della promozione: Norton Advanced 360 è disponibile a soli 3,75€ al mese (44,99€ per il primo anno) con uno sconto esclusivo del 66%. Un’opportunità imperdibile per una protezione completa e senza compromessi.