Naviga protetto e senza pubblicità con TotalVPN: 80% di sconto

TotalVPN è l’offerta che fa per te se stavi cercando una soluzione unica, che ti garantisse anonimato online, sicurezza e anche il blocco delle fastidiose pubblicità che ormai infestano la rete. Oggi puoi avere il piano annuale con l’80% di sconto: lo pagherai quindi soltanto 19 euro, con possibilità di rimborso entro 30 giorni e di cancellare il rinnovo automatico senza costi aggiuntivi.

Parliamo di un pacchetto tutto incluso: da una parte hai la VPN ultra veloce e sicura con cui navigare in anonimato ovunque ti trovi, specie se utilizzi reti WiFi pubbliche. In questo modo vieni protetto da qualsiasi possibile intercettazione, preservando i tuoi dati personali e la tua attività di navigazione. Sarai al sicuro da curiosi, possibili hacker e anche pubblicità invadenti. La tua identità sarà sempre nascosta in ogni caso.

A contribuire alla riduzione della pubblicità vi è anche Total Adblock, uno strumento incluso nel prezzo che rimuove in automatico tutti gli annunci pubblicitari fastidiosi mentre navighi. A questo si unisce poi TotalAV, un vero e proprio antivirus che offre una protezione completa contro qualsiasi minaccia digitale in tempo reale.

L’app TotalVPN è installabile ovunque: su PC, smartphone o tablet, garantendoti la protezione di cui hai bisogno in qualsiasi occasione, ovunque ti trovi. Un abbonamento unico per una sicurezza completa: ecco perché è così conveniente. Acquista TotalVPN a soli 19 euro per un anno con l’80% di sconto.