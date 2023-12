Naviga in sicurezza e anonimato in aeroporto con una VPN

Sicurezza e anonimato sono sempre in pericolo quando navighi online in aeroporto. Infatti, le reti WiFi messe a disposizione da queste strutture potrebbero diventare un canale perfetto per cybercriminali esperti in cerca di violazioni di dispositivi. Inoltre, molto di frequente, inserendo informazioni personali o semplicemente visitando siti web, tracker esperti registrano le tue preferenze per profilarti a livello commerciale e “venderti” al miglior offerente. Ecco perché è indispensabile fornirsi di una buona VPN.

Attivando NordVPN sui tuoi dispositivi, ti assicuri il massimo della sicurezza e della privacy quando sei connesso a HotSpot o reti WiFi di questo tipo. La protezione offerta dai suoi server è efficace al 100% e non lascia spazio ad alcun tipo di violazione. Questo perché, incanalando le informazioni in un tunnel criptato, rendono anonimi tutti i dati in entrata e in uscita.

La Crittografia AES 256 Bit di livello militare fa il suo dovere egregiamente. Niente e nessuno, con questa VPN, sarà più in grado di rubare la tua identità digitale o monitorare ciò che fai online. Tra l’altro, NordVPN mette a disposizione di tutti i suoi utenti Threat Protection. Si tratta di un sistema di protezione efficiente che agisce anche quando non sei connesso a uno dei server integrando tre funzionalità speciali.

VPN in aeroporto? Sicurezza e anonimato al primo posto

Scegliendo NordVPN come tua VPN ottieni anche Threat Protection, il sistema di sicurezza integrato che agisce su tre aspetti fondamentali quando sei connesso online. Vediamoli insieme e scopri quanto può essere utile questa protezione quando navighi online in aeroporto, sei in viaggio o semplicemente vuoi proteggere i tuoi dispositivi a casa.

Anti-Malware. Si tratta di un sistema integrato che blocca qualsiasi minaccia, reale o presunta, prima che sia troppo tardi. Lo fa analizzando tutti i file in download, le email in arrivo e le app pronte per essere installate. Anti-Tracker. Si tratta di un sistema in grado di aggirare qualsiasi tracker che vuole monitorare le tue mosse online per profilarti commercialmente o per carpire dati utili a realizzare truffe su misura contro di te. Ad-Blocker. Si tratta di un sistema che nasconde pubblicità, banner e pop-up su siti web e in app.

