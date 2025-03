Navigazione sicura e senza censure: con questa VPN bastano 2,08 euro al mese

Per navigare in sicurezza, anche quando si utilizza una connessione pubblica (come il Wi-Fi in aeroporto), e per evitare blocchi geografici online, come quelli a cui si va incontro quando ci si connette a servizi web italiani dall’estero, è necessario ricorrere a una VPN.

Le VPN non sono tutte uguali. Quelle gratuite sono, infatti, troppo limitate per poter garantire un utilizzo sicuro e veloce della rete. Tra quelle a pagamento, invece, è necessario analizzare bene le opzioni disponibili per poter scegliere l’opzione migliore.

La soluzione giusta per una nuova VPN illimitata, in questo momento, è rappresentata da PrivateVPN. Il servizio in questione, infatti, mette a disposizione un accesso a Internet senza limiti e con la protezione della crittografia. Il costo è di appena 2,08 euro al mese andando a scegliere il piano di 36 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivateVPN, tramite il link qui di sotto.

VPN per una connessione sicura e senza blocchi: c’è PrivateVPN

Con PrivateVPN, è proprio il caso di dirlo, si va sul sicuro. Il servizio, infatti, mette a disposizione degli utenti la possibilità di sfruttare una connessione senza limiti di banda tramite un server VPN andando a beneficiare anche della crittografia del traffico dati oltre che di una politica “zero log”. In questo modo, la connessione è sicura e senza alcuna forma di tracciamento.

Il servizio, inoltre, mette a disposizione degli utenti un network di centinaia di server, in modo da poter scegliere un server VPN in un altro Paese, ottenendo un nuovo IP e aggirando blocchi geografici online. La VPN è utilizzabile, tramite le app ufficiali disponibili su tutti i principali sistemi operativi, da 10 dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione in corso, PrivateVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,08 euro al mese, andando a scegliere il piano di 36 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. I dettagli completi sulla promo sono disponibili di seguito.